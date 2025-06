A Cadrezzate la Traversata del Trentin: sport, memoria e festa sulle acque del lago

Domenica 22 giugno le acque limpide del lago di Monate, nel tratto antistante il Parco Comunale di Cadrezzate con Osmate, hanno fatto da scenario alla Traversata del Trentin: una manifestazione sportiva capace di coniugare agonismo, spirito di comunità e un sentito omaggio alla memoria di Stefano Trentin, atleta e presidente della società Swimmer Inside, scomparso nel 2024.

Un ricordo carico di significato

La giornata si è aperta con un momento toccante: la lettura di una poesia dedicata a Stefano da parte di un compagno di squadra, affidata alla voce della moglie. Un omaggio semplice e commosso, che ha dato il via alle gare con il cuore rivolto a chi ha fatto delle acque libere una vera passione.

Numeri da record e spirito di festa

Sono stati 293 i partecipanti alla manifestazione, distribuiti su due percorsi: 214 iscritti alla prova da 2000 metri e 122 alla distanza più lunga da 3500 metri, con 43 atleti impegnati nella combinata. Una partecipazione significativa per una delle prime competizioni stagionali in acque libere, culminata con l’entusiasmo degli arrivi: tutti i nuotatori hanno infatti concluso la prova con il sorriso, “proprio come avrebbe voluto Stefano”.

Un evento inclusivo, firmato Senza Limiti

L’organizzazione è stata curata dall’associazione ASD Senza Limiti, attiva nella promozione dello sport per le diverse abilità, a cui è stato interamente devoluto il ricavato delle iscrizioni. Figura centrale della giornata è stata quella di Andrea Vietti, tra i fondatori dell’associazione, che ha saputo coinvolgere numerosi gruppi di nuoto amatoriale in acque libere, trasformando l’iniziativa in una vera e propria festa condivisa.

Tra i protagonisti dell’evento si segnalano le squadre Swimmer Inside (con ben 74 atleti iscritti) e La Tana delle Tigri. Il supporto è arrivato anche dai Nuotatori del Carroccio di Legnano, impegnati nell’assistenza in acqua, dai Nuotatori Ignoranti che hanno offerto i premi per i vincitori, e dalle Anatre Selvagge che hanno curato la promozione dell’evento. La manifestazione ha goduto del patrocinio del Comune di Cadrezzate con Osmate.

I vincitori

Pur nella cornice amichevole e festosa, non è mancata la sana competizione sportiva. Questi i podi delle principali categorie:

2 km:

Raffaele Mazza (A1 Village) – 25’11’’.14

Filippo Marchini – 25’19’’.14

Matteo Barni (Swimmer Inside) – 26’48’’.68

3,5 km:

Sara Petrolli (Master Buonconsiglio) – 40’09’’.76

Abe Eggink (Swimmer Inside) – 43’48’’.79

Riccardo Monolo (Nuotatori Milanesi) – 44’03’’.12

Combinata 2 km + 3,5 km:

Edoardo Fanchi (Acquamore)

Lorenzo Gianatti (Dea Nuoto)

Gabriele Gianatti (Dea Nuoto)

Oltre la gara

La Traversata del Trentin si conferma così non solo un evento sportivo di rilievo per gli amanti del nuoto in acque libere, ma anche un’occasione speciale per celebrare la passione, la memoria e la solidarietà. Un esempio riuscito di come lo sport possa unire e fare comunità, nel segno di chi ha saputo lasciare una traccia profonda.