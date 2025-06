La Tribuna Silver diventa Gold per alcuni abbonati alla Pallacanestro Varese: ecco cosa è accaduto

Alle 17 in punto di oggi – lunedì 16 giugno – prende il via la campagna abbonamenti “È Ora” per il campionato 2025-26 della Pallacanestro Varese. Un evento presentato giovedì scorso al palasport (QUI l’articolo) che però ha avuto un prologo nel fine settimana per un gruppo di tifosi che dovranno adeguarsi ad alcuni cambiamenti decisi dalla società. La comunicazione è avvenuta via mail e ha avuto una spiacevole coda visto che gli indirizzi di posta elettronica sono stati lasciati “in chiaro”: un errore grave di cui la società si è scusata.

Parliamo di un gruppo – dovrebbero essere circa 100 persone – che era abbonato in alcuni settori di Tribuna Silver, quelli che da quest’anno saranno compresi nella Tribuna Gold. Di questo aveva parlato giovedì Marco Zamberletti, la persona cui era stata affidata la presentazione, che abbiamo contattato per avere un ulteriore chiarimento.

In pratica la società ha deciso che la Tribuna Silver sarà formata solo dai due settori che si trovano accanto alla Tribuna Stampa: non hanno il corrispettivo opposto perché da quel lato di palazzetto si trova la Curva Nord. A questi si aggiungono due file di sedili al di sotto della “gabbia” degli ospiti e al di sopra dei giornalisti.

Tutti gli altri posti che erano inseriti nella Silver torneranno a essere Gold come accadeva fino a qualche anno fa: «I seggiolini rossi sono quelli che, anche un tempo, indicavano i posti di Tribuna Gold – spiega Zamberletti – mentre quelli grigi segnalano la Silver. Con gli anni, erano stati inserite in Silver alcune fasce di “seggiolini rossi” che dal prossimo campionato torneranno a essere Gold».

Detto questo, le persone coinvolte possono fare tre cose: mantenere il proprio posto pagando la tariffa Gold; scegliere un posto tra quelli ancora liberi in Tribuna Silver per mantenere la precedente tariffa; cambiare seggiolino e spostarsi in un altro posto di Tribuna Gold (o di un altro settore) che non abbia già la prelazione da parte di un altro abbonato.

Qualunque sia la scelta di queste persone, non cambierà lo status di “vecchio abbonato”, quindi con il diritto alla tariffa scontata in qualsiasi settore si scelga di andare. Lo stesso vale per le tempistiche: fin da oggi è possibile cambiare posizione al palazzetto; la società aveva indicato le giornate del 24 e 25 perché è presumibile che in quelle date ci sia maggiore scelta di posto ma nulla vieta di usufruire già dai primi giorni della campagna abbonamenti.