La varesina Barbara Tartari porta la RSI al Prix Italia

La giornalista varesina Barbara Tartari sarà tra i volti della RSI (Radiotelevisione svizzera italiana) al prossimo Prix Italia, uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati alla radio, alla televisione e ai contenuti multimediali, in programma a Napoli dal 20 al 24 ottobre.

Con il suo lavoro “Luci e suoni di Notre Dame ritornano a vivere“, trasmesso su RSI Rete Due nella trasmissione LASER, Tartari racconta la rinascita della celebre cattedrale parigina, a pochi giorni dalla sua riapertura dopo i lunghi lavori di restauro seguiti all’incendio del 2019. Il programma gareggerà nella sezione “musica” della produzione radiofonica.

La RSI sarà in concorso anche con “Cristo si è fermato a Seveso” di Manuel Maria Perrone, trasmesso su Alphaville di Rete Due, per la sezione “documentari e reportage”, e con il programma televisivo “Quando la musica era… Radiosa” di Fabio De Luca e Julie Meletta, prodotto da Christian Gilardi, in gara nella sezione “arte”.

Il Prix Italia, che quest’anno vedrà la partecipazione di radio e televisioni provenienti da 57 Paesi dei cinque continenti, rappresenta una vetrina di grande prestigio per i professionisti dell’audiovisivo.

Nella foto ufficiale diffusa da RSI, Barbara Tartari posa sorridente accanto ai colleghi Manuel Maria Perrone e Christian Gilardi.