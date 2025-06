La Varesina cambia pelle: il saluto a Gasparri, che non sarà l’unico a lasciare la maglia rossoblù

È stato un anno di alti e bassi per la Varesina. Nonostante qualche bella soddisfazione, il mancato approdo ai playoff è stato un obiettivo mancato da parte della società rossoblù, che per la prossima stagione ripartirà con nuove ambizioni.

Nello staff dirigenziale c’è stato l’importante arrivo di Raffaele Ferrara (leggi qui), un uomo di esperienza che accresce la solidità societaria. Riguardo allo staff invece è data per scontata la conferma di mister Marco Spilli, così come anche i suoi collaboratori.

Diversi invece saranno i cambiamenti della prima squadra. Giacomo Sali è già stato annunciato dall’Albinoleffe, che gli darà l’opportunità di mettersi alla prova tra i professionisti. Non dovrebbe rimanere alle fenici bomber Marco Bertoli, che dopo i 25 gol in stagione ha attratto una lunga lista di ammiratori, anche nelle serie superiori.

È stata invece la Varesina stessa a salutare Marco Gasparri, che per tre anni ha indossato al braccio la fascia di capitano. Voci di radiomercato danno “Gas” vicino alla Solbiatese, inEccellenza, e potrebbe non essere l’unico a fare il tragitto da Venegono Superiore a Solbiate Arno. Anche l’esperto centrocampista Luca Guidetti e il difensore Maurizio Cosentino sono sul taccuino della società nerazzurra, che riproverà a vincere il campionato di Eccellenza per salire in Serie D.