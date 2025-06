La Varesina cresce ancora: al via il progetto per il calcio femminile

La prima squadra cresce di anno in anno, il settore giovanile non si ferma e continua a ottenere successi, Impegno Calcio è un progetto verso le persone con fragilità unico nel suo genere, ma in casa Varesina la voglia di migliorarsi non si ferma.

In questa direzione va l’ultimo passo della società rossoblu, una delle realtà calcistiche più strutturate e attive del Varesotto, che ha annunciato l’avvio del proprio progetto per il calcio femminile. L’iniziativa, attesa da tempo e ora formalizzata, rappresenta un’ulteriore estensione del percorso del club.

Il progetto si rivolge alle ragazze del territorio, offrendo percorsi sportivi ed educativi pensati per accompagnare la crescita tecnica e personale delle giovani calciatrici. La responsabilità della nuova sezione è affidata a Ilario Maiolo, che dichiara: «Siamo davvero felici e orgogliosi di poter finalmente aprire le porte al calcio femminile. È un progetto che sentiamo profondamente, un dovere verso tutte le ragazze che amano questo sport e che aspettavano questa opportunità. La Varesina accoglie questa nuova avventura con grande entusiasmo e con la serietà organizzativa che da sempre ci contraddistingue. Sarà un percorso ricco di emozioni, e non vediamo l’ora di viverlo insieme».

La società ha fissato due Open Day per le ragazze non ancora tesserate, che si terranno presso il Varesina Stadium di Venegono Superiore: domenica 8 giugno alle ore 10:00 e domenica 15 giugno alle ore 10:00. Ulteriori giornate dedicate sono previste per il mese di luglio, riservate alle ragazze già iscritte ad altri club.

Per informazioni e iscrizioni è attivo l’indirizzo email: femminile@varesinacalcio.it