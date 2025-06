La varesina Gloria Pelari conquista il titolo di Miss Mondo Top Model e si classifica seconda a Miss Mondo Italia 2025

Si è tenuta a Gallipoli la Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2025 e tra le trenta finaliste provenienti da tutta Italia si è distinta una varesina: si tratta di Gloria Pelari, 19enne di Varese, che si è classificata al secondo posto assoluto, ottenendo anche il prestigioso titolo speciale di Miss Top Model, riconoscimento assegnato alla concorrente che ha dimostrato maggiore versatilità e presenza scenica.

Gloria, iscritta al corso di laurea in Scienze della Comunicazione all’Università dell’Insubria, è stata scoperta attraverso sfilate e shooting fotografici, dove ha saputo farsi notare per eleganza, determinazione e professionalità.

Con i suoi occhi verdi, i capelli biondi e una figura longilinea, Gloria ha saputo distinguersi non solo per l’aspetto estetico ma anche per l’atteggiamento sempre positivo e determinato, affrontando la finale con il sorriso di chi è pronta a mettersi in gioco.

«È stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me – racconta la neomiss – Sono orgogliosa di aver rappresentato Varese su un palco così importante e grata per il titolo di Miss Top Model. Questo è solo l’inizio di un sogno che coltivo con passione».