La Virtus Bologna vince il 17° scudetto con dedica ad Achille Polonara

Termina dopo tre sole partite di finale il campionato di basket 2024-25 e a vincerlo è la Virtus Segafredo Bologna. Dopo avere vinto di stretta misura le prime due gare in casa propria, la squadra di Ivanovic domina il match del PalA2a di Brescia 74-96 e incassa il 17° titolo della propria storia.

Protagonista assoluto, ancora una volta, il georgiano Tornike Shengelia (foto Virtus) autore di 31 punti con 7/8 da 2, 4/4 da 3, 5/5 ai liberi, 9 rimbalzi e uno straordinario 46 di valutazione. Molto bene anche il playmaker Brandon Taylor, ultimo innesto arrivato prima dei playoff e autore di 19 punti con 6 assist, ma notevole è stata la difesa di squadra messa in atto dai bianconeri.

La Germani Brescia è andata sotto fin dalle prime battute e ha perso sempre più terreno con il passare della partita: il migliore è stato Jason Burnell con 24 punti mentre l’MVP della stagione regolare, Miro Bilan, ha segnato 19 punti con 8 rimbalzi.

La Virtus è scesa in campo “in missione” visto il momento drammatico che sta vivendo Achille Polonara, l’ex giocatore di Varese attualmente in forza alla Segafredo, che è ricoverato a Bologna con una diagnosi di leucemia mieloide acuta. “PolonAir” (il soprannome venne coniato dall’allora addetto stampa biancorosso, Davide Minazzi) ha seguito la partita in TV dall’ospedale, condividendo diverse immagini sui social: tutti i suoi compagni di squadra hanno indossato la maglia con il suo nome e il suo numero.

Per la Virtus, dicevamo, si tratta dello scudetto numero 17 che conferma i bianconeri al secondo posto della graduatoria nazionale dietro a Milano e davanti a Varese. Il titolo precedente era arrivato nel 2021 ma poi erano seguite tre sconfitte in finale con l’Olimpia. Ora la rivincita e il nuovo tricolore.