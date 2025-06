L’acqua gialla da alcuni rubinetti di Gallarate è a causa di una manutenzione: Alfa al lavoro per risolvere il problema

Dalla giornata di ieri, diversi residenti del quartiere Cedrate di Gallarate hanno segnalato un fenomeno anomalo: l’acqua che scorreva dai loro rubinetti appariva di colore giallo. Il problema, subito segnalato alla società di gestione delle acque Alfa Srl, è stato causato da un imprevisto inconveniente legato a un intervento di manutenzione al pozzo Valdarno, una delle fonti di captazione della città.

La causa dell’intorbidimento

Secondo quanto spiegato da Alfa Srl, la riattivazione del pozzo dopo l’intervento di manutenzione ha provocato una variazione della pressione nella rete idrica che serve il quartiere Cedrate. Questo cambiamento ha causato il temporaneo intorbidimento dell’acqua, visibile come una colorazione gialla.

Immediatamente dopo le segnalazioni dei cittadini, la società ha messo in atto una serie di interventi per risolvere il problema, attivando operazioni di spurgo prolungato su diversi idranti e presso alcune abitazioni. Questi interventi stanno contribuendo a ristabilire la normale qualità dell’acqua in gran parte delle zone colpite.

Al momento, alcune abitazioni potrebbero ancora riscontrare lievi disagi. Tuttavia, Alfa Srl ha confermato che le squadre operative sono già al lavoro sul posto e che la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro il primo pomeriggio di oggi.

La società ha anche fornito un numero per il pronto intervento, invitando i residenti che dovessero continuare a riscontrare problemi con la qualità dell’acqua a contattare il numero 800.434.431.

La comunicazione completa di Alfa

