L’affluenza nel Varesotto per il referendum è stata del 29%. Sulla cittadinanza i sì sono “solo” il 60%

Si è concluso con un’affluenza inferiore alla soglia del quorum il Referendum 2025, che chiamava gli italiani a esprimersi su cinque quesiti riguardanti il mondo del lavoro e la cittadinanza. In provincia di Varese l’affluenza definitiva si è fermata al 28,87%, un dato di poco sotto a quello registrato in Lombardia (30,70%) e nel resto d’Italia (30,58%).

Il mancato raggiungimento del quorum del 50% +1 degli aventi diritto comporta che la consultazione non produrrà effetti normativi. Tuttavia, i risultati espressi nelle urne forniscono indicazioni significative sul clima di opinione pubblica, in particolare su alcuni temi emersi con maggiore forza.

L’affluenza in Italia, Lombardia e Varesotto

L’affluenza si è attestata ovunque su livelli contenuti:

Italia : 30,58%

Lombardia : 30,70%

Provincia di Varese: 28,87%

I risultati nel Varesotto

Nella provincia di Varese tutti i cinque quesiti hanno visto una prevalenza di voti favorevoli. Ecco nel dettaglio l’esito del voto locale:

Quesito 1 – Reintegro licenziamenti illegittimi:

83,71% Sì – 16,29% No

Quesito 2 – Licenziamenti e limite indennità:

82,08% Sì – 17,92% No

Quesito 3 – Tutela contratti a termine:

84,21% Sì – 15,79% No

Quesito 4 – Responsabilità infortuni sul lavoro:

82,55% Sì – 17,45% No

Quesito 5 – Cittadinanza italiana:

60,60% Sì – 39,40% No

Cittadinanza

Particolare attenzione ha suscitato il Quesito 5, dedicato alla riduzione degli anni necessari per ottenere la cittadinanza italiana. In questo caso, a differenza degli altri quesiti che hanno superato l’80% di voti favorevoli, il risultato è stato più equilibrato: in provincia di Varese il Sì si è fermato al 60,60%, con un consistente 39,40% di No. Un dato che segnala come il tema sia stato percepito in modo più divisivo dall’elettorato, anche rispetto agli altri argomenti trattati nel referendum. La dinamica è simile su scala nazionale, dove il Sì sul tema cittadinanza ha raggiunto il 65,09%.

I risultati in Lombardia e in Italia

La tendenza registrata nel Varesotto riflette sostanzialmente quella regionale e nazionale, con percentuali molto simili:

In Lombardia , i voti favorevoli si sono attestati tra l’ 83% e l’ 86% per i primi quattro quesiti e al 62,41% sul quesito relativo alla cittadinanza.

In Italia, il consenso ha superato l’88% sui temi del lavoro e raggiunto il 65,09% sul tema della cittadinanza.

Box riassuntivo – Referendum 2025: esito per ciascun quesito (% di Sì)

Territorio Quesito 1<br>Reintegro licenziamenti Quesito 2<br>Licenziamenti e indennità Quesito 3<br>Contratti a termine Quesito 4<br>Infortuni sul lavoro Quesito 5<br>Cittadinanza italiana Affluenza finale Provincia di Varese 83,71% 82,08% 84,21% 82,55% 60,60% 28,87% Lombardia 85,39% 84,01% 85,77% 83,99% 62,41% 30,70% Italia 88,89% 87,48% 88,93% 87,22% 65,09% 30,58%