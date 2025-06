Lago di Varese, il bagno si potrà fare anche quest’estate: balneabilità dopo le gare di luglio

Anche per l’estate 2025 sarà possibile fare il bagno nel lago di Varese, ma con un po’ di pazienza. A confermarlo è l’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino: «La balneabilità è confermata, ma per l’ordinanza bisognerà attendere la fine degli eventi sportivi previsti al Lido della Schiranna» ha spiegato.

Attualmente l’area del lido è infatti occupata dalle tribune allestite per le gare di canottaggio, e non sarà disponibile fino al termine del Festival dei Giovani, in programma il 12 e 13 luglio. Solo dopo lo smontaggio delle strutture, sarà possibile emettere l’ordinanza ufficiale che autorizza l’accesso all’acqua.

Dunque, il bagno nel lago si potrà fare, ma non prima della seconda metà di luglio: è questa la risposta attesa da chi si domandava se poter tornare a nuotare nelle acque del lago di Varese in sicurezza. Chi ci tornerà, troverà poi anche una bella sorpresa: l’amministrazione ha infatti riattivato le docce nella spiaggetta, particolare fondamentale per godere al meglio della possibilità di bagnarsi nelle acque della Schiranna.