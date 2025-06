L’ala forte vien di notte: Olivier Nkamhoua firma per la Openjobmetis

Primo ingresso sul mercato straniero per la Openjobmetis: nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno la società biancorossa ha raggiunto l’accordo con Olivier Nkamhoua, 25enne ala forte di passaporto finlandese che nell’ultima stagione ha giocato in Germania con i Niners Chemnitz.

Operazione tenuta coperta fino all’ultimo momento quella della Pallacanestro Varese che, però, ha confermato la volontà – indicata da Ioannis Kastritis – di inserire un giocatore con caratteristiche più classiche da “ala forte” rispetto alle ali “adattate” delle ultime stagioni come Jaron Johnson o Gabe Brown. Il suo contratto ha un “asterisco” (confermato dalla società) nel senso che è stata inserita una clausola d’uscita entro il 22 luglio valida solo nel caso che il giocatore trovi un contratto garantito (quindi un annuale) con una squadra NBA. La data è quella di fine Summer League dove l’ala sarà in campo. (foto FIBA)

Nkamhoua è infatti giocatore abbastanza stazzato (2,03 per oltre 100 chili), in grado di giocare vicino a canestro e di dare un contributo su entrambi i lati del campo. Nato a Helsinki da padre camerunense e madre finlandese il neo-biancorosso (che ha anche sangue scozzese nelle vene) si è formato sotto canestro negli USA. Prima ha studiato nel Maryland al liceo, poi è andato in NCAA a Tennesee completando poi il percorso alla mitica University of Michigan.

Prima di esordire in Europa, la scorsa stagione, con Chemnitz Nkamhoua ha disputato anche la Summer League con i Portland Trail Blazers (senza essere stato scelto al draft). Con i tedeschi che due anni fa vinsero la Fiba Europe Cup e affrontarono anche la Itelyum, l’ala finlandese ha fatto segnare buone cifre: 9,9 punti e 4,7 rimbalzi in campionato, 15 punti e 4,7 rimbalzi in Fiba Cup dove è risultato efficace anche nel tiro da 3 punti. Nelle quattro partite disputate durante le qualificazioni agli Europei 2025 con la Finlandia (due contro la Georgia, una con Serbia e Danimarca), Nkamhoua ha segnato 19 punti di media con il 57% da 2, il 41% da 3 e 6,3 rimbalzi.

Nella scacchiera di Kastritis quindi, Nkamhoua va a posizionarsi tra Alviti e il pivot, occupando così la seconda “casella” del quintetto base, anche se è possibile che il finlandese possa dare anche qualche minuto da centro, in una formazione più leggera. Una “presa” di sicuro interesse perché l’ex Michigan aveva mosso l’interesse anche di squadre che partecipano alle coppe principali; inoltre la sua nazionalità consente a Varese di non spendere alcun visto per extracomunitari, uno dei problemi emersi lo scorso anno quando l’acquisto continuo di “americani veri” aveva poi fatto ristagnare il mercato nel momento più complicato.