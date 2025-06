L’Arma di Varese celebra 211 anni di servizio tra memoria, innovazione e impegno sul territorio

È iniziata con il passaggio in rassegna dei reparti da parte del colonnello Marco Gagliardo, comandante provinciale dell’Arma, la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dei Carabinieri, svoltasi a Varese in un clima di solennità e partecipazione.

Nel corso dell’evento è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto rendere omaggio alla lunga storia dell’Arma: «Il 211° annuale di fondazione segna l’ennesima tappa del glorioso percorso di fedeltà e abnegazione dell’Arma dei Carabinieri, orgogliosa protagonista negli eventi che condussero alla nascita dell’Italia unita e, da quel momento, presente nei passaggi che hanno segnato la storia del Paese». Mattarella ha rivolto inoltre «un commosso pensiero» a tutti i carabinieri caduti in servizio, in Italia e all’estero, e un abbraccio ai loro familiari.

Il Comandante Generale dell’Arma, nel proprio messaggio, ha esortato i militari a essere «pionieri di una nuova stagione», sottolineando come innovazione tecnologica e intelligenza artificiale debbano andare di pari passo con la presenza costante e concreta tra i cittadini.

Nel suo intervento, il colonnello Gagliardo ha ribadito il valore del servizio quotidiano sul territorio, ringraziando i suoi uomini per la loro capacità di «ascolto e dialogo», elementi che rappresentano «un presidio di legalità, esempio morale e punto di riferimento per uomini e donne che sono, prima di apparire».

Uno sguardo ai numeri ha fornito un quadro dell’attività dell’Arma nel Varesotto: nel 2024 sono stati registrati circa 29 mila reati, con 340 arresti e 3.900 persone denunciate. Le denunce risultano in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i primi mesi del 2025 segnano un’inversione di tendenza: i reati risultano in calo del 7%.

Tra le operazioni più significative, spiccano i 60 arresti legati allo spaccio nei boschi e le indagini contro la criminalità organizzata, come quella condotta dai carabinieri di Luino, che ha portato allo smantellamento di una banda specializzata nelle truffe agli anziani.

Non è mancato un riferimento all’impegno formativo e di prevenzione, con iniziative rivolte soprattutto ai giovani, per promuovere la cultura della legalità e del rispetto reciproco.

La cerimonia si è conclusa con un forte applauso, simbolo di gratitudine da parte della cittadinanza per un’Istituzione che continua a essere punto di riferimento e garanzia di sicurezza per il Paese.

Tutti i premiati

Numerosi militari dell’Arma dei Carabinieri operanti in provincia di Varese e nella Lombardia sono stati insigniti di encomi semplici e attestati di apprezzamento per il loro impegno esemplare in interventi di soccorso e operazioni investigative. Ecco l’elenco dei premiati con le motivazioni.

Interventi di salvataggio e pronto soccorso

Brigadiere Capo Q.S. Giuliano Rossi e Carabiniere Riccardo Usai: in servizio rispettivamente alla Motovedetta di Luino e alla Stazione CC Luino, hanno salvato un uomo che stava tentando il suicidio gettandosi nel Lago Maggiore. L’azione tempestiva è avvenuta il 12 febbraio 2024 a Laveno Mombello.

Appuntato Marco Edoardo Di Caprio, Carabiniere Scelto Carmelo Scicolone e Carabiniere Riccardo Sorrentino, effettivi alla Stazione di Fagnano Olona, hanno messo in salvo due anziani bloccati in un’abitazione in fiamme. L’episodio risale al 17 gennaio 2024.

Vicebrigadiere Daniele Battaglia e Appuntato Scelto Christian Mark Testa, in forza alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Gallarate, sono intervenuti in un incendio a Cardano al Campo il 9 marzo 2024, salvando una giovane e provvedendo all’evacuazione dello stabile.

Carabiniere Antonio Mininni, effettivo alla Tenenza di Tradate, ha impedito il suicidio di un giovane che minacciava di gettarsi da una gru, riportandolo in salvo. Il fatto è avvenuto il 17 luglio 2024.

Appuntato Scelto Q.S. Claudio De Martino, Carabiniere Scelto Pietro Menga e Carabiniere Giacomo Bilello, in servizio presso la Centrale Operativa di Luino e la Stazione di Laveno Mombello, hanno prestato soccorso a una donna con intenti suicidi, salvandola da un gesto estremo il 12 giugno 2024 a Leggiuno.

Operazioni investigative di rilievo

Capitano Giorgio Galesi, Luogotenente C.S. Giovanni Ferrò, Maresciallo Ordinario Caterina Salemme, Vicebrigadiere Mario Paolocci e Vicebrigadiere Daniele Ninni, in servizio al NORm di Varese, hanno coordinato e condotto un’indagine su una banda dedita al furto e ricettazione di rame, responsabile di 47 reati. L’operazione, svolta tra le province di Varese e Milano (ottobre 2022 – maggio 2024), ha portato all’arresto di 6 soggetti e al recupero di circa 9 tonnellate di refurtiva.

Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Busto Arsizio, guidata dal Luogotenente Massimo Mentuccia, è stata premiata per un’operazione antidroga condotta tra giugno 2020 e febbraio 2024 che ha smantellato un’organizzazione criminale, portando all’arresto di 24 indagati.