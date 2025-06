L’Associazione Alterego ha lanciato la raccolta fondi per una Clinica Senologica Mobile a Sumirago

L’Associazione Alterego ha lanciato la raccolta fondi per una Clinica Senologica Mobile per effettuare visite senologiche all’interno del Comune di Sumirago. Il primo evento, la cena per la raccolta fondi, ha già dato un primo riscontro positivo con la partecipazione di rappresentanti delle imprese locali, istituzionali e del mondo delle associazioni. Una serata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori al seno che ogni anno colpisce circa 58 mila donne.

«Tra le ospiti della serata Sara Negri, responsabile del progetto Senologia al Centro, con la quale abbiamo condiviso le finalità del progetto e l’importanza della prevenzione quale forma primaria per combattere la malattia. L’Associazione si impegnerà nel prosieguo delle attività per raggiungere la somma per il noleggio della Clinica Mobile. La clinica mobile equipaggiata con mammografo ed ecografo di ultima generazione, consente di offrire servizi di prevenzione del tumore al seno direttamente sul territorio. Grazie ad un allestimento medico di alto livello, la clinica mobile rappresenta una soluzione efficace per campagne di prevenzione e programmi di screening rivolti alle donne», spiegano le organizzatrici e gli organizzatori.

Chi vorrà potrà versare un contributo sul CC IBAN IT73Z0503449970000000002580 – BPM Albizzate. Ogni contributo anche piccolo può aiutare la prevenzione.