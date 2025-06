L’associazione Orticola Varesina premia l’orto amatoriale più bello: come partecipare al concorso

Anche quest’anno l’Associazione Orticola Varesina premia l’orto amatoriale più bello. Lo scopo dell’evento è sensibilizzare sull’importanza di avere un orto domestico ecosostenibile e sottolineare i valori di sostenibilità ambientale.

Non importa se è a terra oppure in vaso sul balcone, l’importante è fare un orto nel rispetto di uno stile di vita più sostenibile. Già negli scorsi anni si è visto una grande partecipazione di appassionati in questa competizione agricola.

L’evento è aperto a tutti i coltivatori amatoriali e non professionisti.

L’associazione lascia il termine ultimo delle iscrizioni il 15 agosto 2025, permettendo di inviare al massimo 3 foto dell’orto. La partecipazione al concorso è libera e gratuita e possono partecipare tutti coloro che hanno un orto in Varese o provincia (anche altre province purché limitrofe al Varesotto).

E per iscriversi? È facilissimo, basta mandare una mail a segreteriaorticola@gmail.com indicando: Nome, Cognome, indirizzo e l’assenso al Regolamento pubblicato sul sito https://orticolavaresina.org/2025/05/24/concorso-ortobello-2025/.

Si ricorda nel regolamento che le foto devono essere significative dell’orto nel suo insieme per poterlo valutare, quindi, sono da evitare foto in primo piano delle singole produzioni.

La Commissione giudicatrice valuterà diversi aspetti, l’estetica, la produzione, l’appropriatezza, l’originalità e la gestione sostenibile. Verranno individuati i vincitori dopo un sopralluogo che la commissione giudicatrice effettuerà ai primi 5 orti classificati.

La premiazione avverrà nel corso di un evento da tenersi nelle settimane successive alla conclusione del Concorso. La data e il luogo verranno comunicati a tutti i partecipanti.