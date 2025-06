Lati spa mette la sostenibilità al centro. I risultati del 2024 tracciano la via del futuro

Lati spa, storica azienda di Vedano Olona del comparto plastica, presenta il Report di Sostenibilità 2024, un documento che racconta l’impegno dell’azienda nell’integrare innovazione, sviluppo e responsabilità sociale e ambientale.

Un percorso concreto e misurabile, riconosciuto anche dalla prestigiosa Medaglia Ecovadis Platinum, che colloca Lati spa tra l’1% delle aziende più sostenibili al mondo nel settore gomma-plastica. Il report si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali: ambientale, sociale ed economica, documentando azioni e risultati che testimoniano una visione d’impresa attenta e lungimirante.

Sul piano ambientale, il 2024 ha segnato un’accelerazione verso modelli produttivi circolari: +24 nuovi prodotti LATIECO e +7 LATIGEA, ideati per ridurre l’impatto ambientale. L’energia elettrica utilizzata proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate, mentre l’88% delle emissioni dirette (Scopo 1) è stato compensato. Inoltre, il 23% dei progetti R&S avviati ha una forte impronta sostenibile.

A conferma del valore di questi risultati, Lati ha ottenuto il Rating B del CDP, le certificazioni ISO 14001 e ISO 50001, e ha aderito al programma Operation Clean Sweep® contro la dispersione delle microplastiche. L’impatto sociale si riflette nell’attenzione per le persone: Lati conta 327 collaboratori, con il 24% dei ruoli dirigenziali ricoperti da donne. Rispetto al 2023, le ore di formazione sono aumentate del 10%, toccando aspetti tecnici, normativi e soft skills.

L’azienda ha ottenuto le certificazioni Great Place to Work®, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro.

Anche dal punto di vista economico-produttivo, Lati si conferma solida e responsabile: 148,3 milioni di euro di fatturato, 8,9 milioni di EBITDA e il 90% dei finanziamenti legati a criteri ESG. Un risultato coronato dal conferimento, nel 2025, del Marchio Storico di Interesse Nazionale, nel contesto dell’Ottantesimo anniversario aziendale. La ceo Michela Conterno commenta: «Siamo fieri di presentare il nostro nuovo Report di Sostenibilità, che rappresenta il risultato dell’impegno quotidiano e della passione delle persone di LATI. Vogliamo continuare a generare valore condiviso, consapevoli del ruolo che un’impresa come la nostra può avere per un futuro più sostenibile e inclusivo».

Il Report di Sostenibilità 2024 è disponibile online