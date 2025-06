Lavori in corso sulla A8: chiusure notturne allo svincolo di Cavaria per ispezioni ai cavalcavia

Sulla A8 Milano-Varese, lo svincolo di Cavaria con Premezzo sarà temporaneamente chiuso in entrata, in entrambe le direzioni (verso Milano e verso Varese), per consentire l’esecuzione di attività di ispezione e manutenzione sui cavalcavia sovrastanti la carreggiata.

Giorni e orari delle chiusure

Le chiusure sono programmate nei seguenti giorni e fasce orarie:

dalle ore 21:00 di martedì 1 luglio alle ore 5:00 di mercoledì 2 luglio;

dalle ore 21:00 di giovedì 3 luglio alle ore 5:00 di venerdì 4 luglio.

Durante queste fasce orarie, non sarà possibile accedere all’autostrada A8 dallo svincolo di Cavaria in direzione né di Milano né di Varese.

Le alternative consigliate

Per garantire la continuità della viabilità e ridurre i disagi per gli utenti, Autostrade per l’Italia suggerisce l’utilizzo dei seguenti svincoli alternativi: