Lavori notturni in A8: chiusure notturne a Solbiate Arno, Cavaria e sulla Diramazione Gallarate-Gattico

Sono in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, e nelle due notti successive, importanti interventi di manutenzione sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, con conseguenti chiusure notturne al traffico per consentire i lavori di pavimentazione.

Le chiusure previste sulla A8

Dalle 21:00 di mercoledì 25 giugno alle 5:00 di giovedì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la D08, in direzione Milano e verso la diramazione Gallarate-Gattico. Sarà inoltre interdetto il ramo di collegamento dalla A8 alla D08 per chi proviene da Varese e diretto verso la A26.

Saranno chiuse anche le entrate di Solbiate Arno e Cavaria, in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Varese.

Percorsi alternativi consigliati:

Dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP341 fino a Gallarate per rientrare in A8.

Per le entrate chiuse in direzione Milano: ingresso consigliato a Gallarate.

Per le entrate chiuse in direzione Varese: ingresso consigliato a Castronno.

Chiusure sulla Diramazione Gallarate-Gattico

Nelle notti di giovedì 26 e venerdì 27 giugno, sempre dalle ore 21:00 alle 5:00, sarà chiuso il tratto della D08 tra Besnate e l’allacciamento con la A8, in entrambe le direzioni (verso Milano e verso Varese). Saranno chiusi anche i rami di immissione sulla A8 per i veicoli provenienti dalla A26 Genova-Gravellona Toce.

La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in tutte le direzioni: verso Milano, Varese e la A26.

Percorsi alternativi consigliati:

In direzione Milano: dopo l’uscita a Besnate, seguire SP49, SP26 e SS33 verso Gallarate e rientrare in A8 a Gallarate.

In direzione Varese: seguire SP26 e SS341 verso Albizzate e rientrare in A8 a Solbiate Arno.

Per l’ingresso da Besnate verso Milano: utilizzare la stazione di Gallarate.

Verso Varese: utilizzare l’ingresso di Solbiate Arno Albizzate.

Verso la A26: utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate.