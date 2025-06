Lavori notturni sulle autostrade del varesotto: chiusure e deviazioni tra il 24 e il 27 giugno

La società Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione e ispezione lungo alcuni tratti strategici della rete autostradale lombarda, anche nella nostra provincia.

Le operazioni, distribuite tra il 24 e il 27 giugno, comporteranno chiusure temporanee in orario notturno sulle autostrade A8 Milano-Varese, A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla Diramazione D08 Gallarate-Gattico. Di seguito il dettaglio degli interventi previsti, con le opportune indicazioni per i percorsi alternativi.

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusura del collegamento verso la A8

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno, dalle 23 alle 5, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, per chi proviene dalla A9 in arrivo da Como. La chiusura si rende necessaria per consentire attività di ispezione e manutenzione su un cavalcavia. Gli automobilisti potranno comunque proseguire sulla A8 con deviazione obbligatoria verso Milano e uscire alla stazione di Legnano (km 16+300), per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano. In alternativa, è possibile anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno (km 15+700 della A9) e percorrere la SP233.

D08 Gallarate-Gattico: due notti di lavori sulle gallerie

Sempre tra il 24 e il 25 giugno, dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì, sarà chiuso il tratto della Diramazione D08 compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Contestualmente, la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà interdetta in entrata per entrambe le direzioni: sia verso la A26 sia verso la A8. Per chi è diretto verso la A26, si consiglia l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate e il successivo utilizzo della SS33 del Sempione in direzione di Sesto Calende e Dormelletto, con rientro sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino. Per accedere alla A26 in alternativa all’ingresso di Sesto Calende Vergiate, si potrà utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, mentre per la direzione A8 è indicata la stazione di Besnate.

Una seconda chiusura sulla stessa diramazione è prevista dalle 22 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26 giugno. In questo caso sarà interessato il tratto opposto, compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, in direzione della A8 Milano-Varese. Anche in questo caso l’intervento è legato al potenziamento degli impianti nelle gallerie, secondo quanto previsto dal piano normativo di adeguamento di cui al D.lgs 264/06. Gli utenti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Castelletto Ticino e seguire la viabilità ordinaria per rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

A8 Milano-Varese: chiusura dello svincolo di Cavaria

Infine, sulla A8 Milano-Varese, per consentire ispezioni e manutenzioni su un cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Varese. La chiusura sarà in vigore in due distinte notti: dalle 21 di martedì 24 alle 5 di mercoledì 25 giugno, e successivamente dalle 21 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 giugno. Gli automobilisti potranno utilizzare, in alternativa, la stazione di Gallarate per l’ingresso in direzione Milano, lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate per l’ingresso verso Varese e nuovamente Gallarate per l’accesso alla Diramazione D08.