Lavori sulla segnaletica, stop temporanei sulle autostrade tra Varese, Milano e Monza

Sono in programma due notti di lavori per la sostituzione della segnaletica verticale lungo alcuni tratti della rete autostradale lombarda. Le attività interesseranno in particolare l’Autostrada A8 Milano-Varese, la Tangenziale nord A52 e il Raccordo Fiera Milano (R37), con chiusure programmate in orario notturno per limitare i disagi alla viabilità.

Prime chiusure tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno, dalle ore 21 alle 5 del mattino, saranno attivati i seguenti provvedimenti in modalità alternata: sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) per chi proviene sia da Milano che da Varese e diretto verso Rho; in alternativa, sarà possibile proseguire sulla A52 in direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho.

Sulla A52 Tangenziale nord sarà chiuso il ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate in direzione dell’A8 Milano-Varese; l’itinerario alternativo consigliato è quello che prevede la prosecuzione sul Raccordo Fiera in direzione Rho, con uscita e successivo rientro dallo svincolo di Mazzo di Rho.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37) sarà invece chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho in uscita per chi proviene dalla SP46; in questo caso, le uscite alternative suggerite sono Baranzate o Fiera Milano est-sud.

Nuove limitazioni tra venerdì 27 e sabato 28 giugno

Anche la notte successiva, tra venerdì 27 e sabato 28 giugno, sempre dalle 21 alle 5, sono previste ulteriori chiusure sul Raccordo Fiera: lo svincolo di Mazzo di Rho sarà interdetto all’uscita per chi arriva da Rho; in alternativa, sarà possibile uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho e infine uscire a Mazzo di Rho.

Contestualmente sarà chiuso anche il ramo di allacciamento in arrivo da Rho sul Raccordo Fiera e diretto verso l’A4/Torino; chiusa inoltre l’entrata di Fieramilano est-sud per chi è diretto sulla A52 verso Monza.

Indicazioni per gli automobilisti

Tutti gli interventi saranno adeguatamente segnalati lungo le tratte interessate; si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare per tempo eventuali percorsi alternativi.

Le chiusure rientrano in un programma di manutenzione destinato a migliorare la sicurezza della rete autostradale, con interventi concentrati nelle ore notturne proprio per ridurre l’impatto sul traffico ordinario.