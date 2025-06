Lavori sulla Statale del ponte di Oleggio, Anas valuta il senso unico alternato

Nella mattina di mercoledì 18 giugno la sindaca di Lonate Pozzolo Elena Carraro e il sindaco di Oleggio Andrea Baldassin hanno incontrato i vertici Anas Lombardia per trattare la problematica legata al rifacimento del ponte sul canale Villoresi, sull’asse viario della 527, la Statale che collega Piemonte e Lombardia attraverso il “ponte di Oleggio”.

“Le Amministrazioni comunali hanno richiesto la possibilità di attivare un senso unico alternato, almeno per il traffico leggero, e valutare la possibilità di permettere al traffico pesante di transitare sul ponte di Turbigo-Galliate”, si legge nella nota congiunta dei due sindaci.

“Anas ha confermato la possibilità di attivare il senso unico alternato che potrebbe però comportare un allungamento dei tempi previsti. A breve Anas fornirà il nuovo cronoprogramma alle Amministrazioni”.

Come detto i lavori riguardano il ponte sul Canale Villoresi, lungo il tratto (il discesa o in salita a seconda della direzione) di Statale che conduce al ponte di Oleggio: di fatto l’interruzione in quel punto interrompe il traffico d’attraversamento su tutto l’asse stradale, imponendo il trasferimento su altre vie di collegamento tra le due sponde piemontese e lombarda.

Il punto di passaggio della Statale sopra al Villoresi

Anche per questo i sindaci hanno chiesto in particolare soluzioni per il traffico pesante. E oggi dicono di aver ottenuto un impegno in questo senso: “A seguito di nuove verifiche statiche sul ponte di Turbigo-Galliate, Anas rimuoverà la limitazione rendendolo una valida alternativa per i mezzi pesanti”.