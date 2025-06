L’azienda Autoplus di Gemonio entra a far parte del gruppo ConformGest

Cambio di proprietà per Autoplus srl, realtà attiva nei servizi post-vendita nel settore automotive con sede a Gemonio. L’azienda è stata acquisita da ConformGest, gruppo di riferimento nel medesimo settore, controllato dal fondo di investimento Vam Investments e partecipato dalla famiglia Pinzano.

Fondata nel 2007, Autoplus – che ha sede in via Molino della Prea, nella zona industriale di Gemonio – si rivolge principalmente ai rivenditori professionali, offrendo pacchetti di garanzia per guasti meccanici su veicoli usati. (foto Pixabay)

Grazie all’integrazione in ConformGest, la società varesotta potrà proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di una realtà strutturata e in espansione, continuando a operare in continuità con il supporto dell’attuale management.

L’operazione rafforza inoltre la strategia di sviluppo del gruppo ConformGest, che punta a consolidare la propria presenza nel settore dei servizi post-vendita attraverso acquisizioni mirate sul territorio nazionale. Nell’operazione Autoplus ha avuto come advisor finanziario la società Pirola Corporate Finance.