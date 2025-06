“Le farmacie fuori dal Comune”, la rete che riunisce le farmacie e fa crescere il territorio

Le farmacie fuori dal Comune è il progetto ideato per aiutare le farmacie comunali della provincia di Varese a fare rete, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra i presidi, crescere insieme e affrontare le nuove sfide in modo innovativo. La rete coinvolge già diverse farmacie dal saronnese e a Laveno Mombello ed è stata presentata a Materia a Sant’Alessandro di Castronno mercoledì 11 giugno.

Galleria fotografica “Le farmacie fuori dal Comune” si presenta a Materia 4 di 12

Fare rete per essere più competitivi e offrire un servizio migliore ai cittadini

Le farmacie fuori dal Comune è una rete contratto: vale a dire un accordo di collaborazione tra singole imprese. Il progetto ha l’obiettivo di riunire la storia e la professionalità delle farmacie comunali in un unico brand, in modo da potenziarne l’efficienza, migliorare la loro capacità di risposta alle esigenze dei cittadini e rendere più accessibili i servizi sanitari, allargando l’offerta di prodotti di salute e benessere.

Collaborare per diventare presidi di salute per i cittadini

La farmacia non può più considerarsi un semplice “distributore di farmaci”. Per essere competitiva, la farmacia deve puntare a diventare un presidio di salute, prevenzione e cura per le persone.

Le farmacie fuori dal Comune mira quindi a diffondere la cultura del benessere e tutelare la salute come bene primario. Un obiettivo in linea con il significato profondo della pubblica amministrazione, attribuendo alle farmacie un importante ruolo sociale e civico.

Quali sono i vantaggi?

La rete Le farmacie fuori dal Comune nasce per offrire alle farmacie comunali dei vantaggi concreti. Il progetto, infatti, aiuta i presidi ad affrontare al meglio l’evoluzione del mercato e le modifiche alle normative, creare nuove sinergie, migliorare performance e margini, favorire il confronto tra colleghi e potenziare la crescita professionale dei collaboratori.

Si aggiungono poi ulteriori punti di forza, come: l’ottimizzazione degli acquisti in collaborazione col personale di tutte le farmacie, nuove attività sociali e promozionali per promuovere il benessere della persona, servizi pensati per comunicare al meglio coi propri clienti e fidelizzarli, opportunità di formazione del personale e impegno per far crescere gli investimenti sul territorio legati alla salute della persona.

Fare rete, il futuro delle farmacie

L’ecosistema delle farmacie sta cambiando rapidamente. La maggior parte delle farmacie in attività è ancora indipendente, ma le catene, i gruppi comunali e i network forti continuano a crescere a ritmi sostenuti, anche nei volumi di fatturato, mentre le indipendenti fanno fatica a tenere il passo.

«Il modello organizzativo di un’azienda stabilisce il successo dell’azienda stessa – commenta Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi -. I modelli organizzativi, però, cambiano nel tempo, si evolvono. I direttori delle farmacie comunali hanno il ruolo di far funzionare in modo coerente il proprio modello organizzativo. Se c’è un modello che funziona, c’è un servizio efficacie e riconoscibile. Per riuscire a costruirlo servono persone continuamente formate e strumenti per affrontare i cambiamenti. La rete che abbiamo creato rappresenta la migliore opportunità di crescita».