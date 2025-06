Le interviste dei protagonisti della Fiera del Des in rotazione su Radio Materia

Non si spegne l’eco del successo della decima edizione della Fiera del Des che si è svolta domenica 1 giugno nei Giardini Estensi di Varese. Radio Materia, che ha accompagnato con una lunga diretta i 93 espositori che hanno partecipato a questa edizione da record, vi ripropone le interviste effettuate direttamente in fiera in rotazione alle 8, alle 13 e alle 19 a partire da oggi (mercoledì) e per i prossimi giorni.

Dal presidente del Des della provincia di Varese, Marco Bonetti, passando dalle Acli, Medici Senza Frontiere, Legambiente, Altreconomia, Equa, Slow Food, Libera, Yorganics, Cast, Coop. San Luigi, La Via Francisca e molte altre realtà sono venute ai nostri microfoni per raccontarsi e per raccontare la loro partecipazione all’iniziativa.

Dalle parole dei protagonisti emerge l’entusiasmo e la consapevolezza di far parte di una grande rete che rappresenta un mondo di solidarietà che produce ricchezza e benessere per tutto il territorio. Lo abbiamo raccontato in interviste ai protagonisti con l’intento di mostrare il volto bello, buono e giusto di un territorio che esce dall’individualismo e si fa comunità.

Collegatevi con www.radiomateria.it, ascoltate le voci dei protagonisti, rilassatevi con qualche buona canzone e, se avete una storia da raccontarci, sappiate che abbiamo aperto un form (che trovate qui) dove potervi candidare per essere intervistati nel nostro studio di via Confalonieri 5 a Castronno.