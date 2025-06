Le medie Galvaligi di Solbiate Arno introducono la sezione sportiva

A partire dall’anno 2025/26 l’istituto “Galvaligi” di Solbiate Arno introduce la sezione “sportiva”.

O, per dirla in termini più corretti, una sezione con potenziamento sportivo curricolare, per favorire la crescita integrale di studenti e studentesse, valorizzando la pratica sportiva come strumento educativo e di benessere.

«Attraverso la pratica regolare dello sport, gli alunni e le alunne potranno non solo migliorare la coordinazione e le abilità fisiche, ma anche fare esperienza concreta dei valori universali dello sport: il rispetto delle regole e degli altri, la responsabilità individuale e collettiva, la collaborazione con i compagni, quindi il Fair Play» dice la dirigente Concetta Tino.

«Il progetto prevede incontri con atleti e specialisti di diverse discipline sportive, momenti di riflessione teorica e percorsi integrati di educazione civica e alla salute, richiamando l’importanza di stili di vita sani, i temi dell’inclusione, dell’accettazione e valorizzazione di sé e dei pari, riuscendo così a creare forti connessioni con il Curricolo di Istituto. In particolare, il progetto vuole attribuire un’attenzione particolare alla prevenzione e alla cura del proprio corpo, inteso non solo come mezzo fisico, ma come parte essenziale del benessere mentale e sociale».

«Va precisato che l’Istituto “E. Galvaligi” da sempre attribuisce rilevanza al valore dello sport, grazie anche alla presenza qualificata della prof.ssa Gallì che per passione e professione pratica lo sport da sempre. Tuttavia, la sezione con potenziamento curriculare di educazione fisica sarà un’occasione in più per offrire a studenti e studentesse del nostro Istituto occasioni per fare esperienza significativa di diverse discipline sportive (atletica leggera, tennis, rugby, canottaggio, basket, badminton, unihockey), partecipando a tornei sia interni al nostro Istituto sia con altre scuole del territorio, oltre che ai Campionati Sportivi Studenteschi».

«Personalmente, voglio ringraziare gli enti sportivi presenti sul territorio provinciale e regionale che il 26 giugno 2025 sono stati presenti presso il nostro Istituto per un importante momento di condivisione del progetto e che hanno riconosciuto il valore dell’iniziativa» conclude Tino.

«In particolare, per la loro presenza e la loro disponibilità, insieme all’intero Istituto e alla prof.ssa Gallì, voglio ringraziare i rappresentanti delle diverse Associazioni sportive: Giuseppe Balsamo per la Fidal Lombardia, ASD handicap sport Varese, Amatori Tradate Basket, Atletica Cairatese, ASD Canottieri Varese, Tennis Club Tradate, Badminton Club Milano, UHC Wildboards Varese, HUB del Sempione Basket. Sono sicura che la loro preziosa collaborazione contribuirà a dare maggiore valore all’iniziativa intrapresa».