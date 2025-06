Le note dei bersaglieri accompagnano l’ultimo viaggio di Benedetto Rologeri, l’uomo investito e ucciso a Gallarate

Risuonano le note del Flik Flok dei bersaglieri, davanti alla chiesa di Cuoricino: è l’inconsueto, affettuoso omaggio degli amici a Benedetto Rologeri, l’uomo di 77 anni a volte ucciso da un automobilista in via Forze Armate a Gallarate, nel mezzo di una delle tante mattine fatte di piccoli gesti quotidiani.

Galleria fotografica I funerali di Benedetto Rologeri a Cardano al Campo 4 di 12

Un addio drammatico che ha lasciato sgomenti tutti, di fronte di un uomo ancora molto attivo, ancora appassionato del suo lavoro di Meccanico manutentore di veicoli. Era arrivato dalla Sicilia e a Gallarate e aveva aperto, poco più che ventenne, nel 1970, l’officina poi a lungo attiva in via Parini, in quella zona – di Torino-che poi continuate a frequentare nel tempo, fino a suo ultimo tragico giorno, quando è stato travolto nei dintorni dell’edicola.

Don Samuele Lazzati, che celebrato l’esequie, ricordato che «la luce dell’amore continuerà a brillare in noi», anche quando chi muore non è più tra noi. Fuori dalla chiesa, anche un etto d’amore e della famiglia: le offerte saranno destinate alla Associazione per le le vittime degli incidenti stradali, una piaga data quasi per scontata in Italia ma che rimane una tragedia per chi è toccato.

In chiesa c’erano tanti amici, clienti, conoscenti, vicini di casa cardanesi.

Intorno al feretro e al posto del coro, i capelli piumati dei bersaglieri e gli ottoni della fanfara Tramonti-Crosta: era una forma di appartenenza a cui Rologeri era molto legato ai suoi amici bersaglieri gli hanno reso maggio nel loro modo, nel giorno dell’ultimo saluto. Con il silenzio suonato nella chiesa e poi con i brani della tradizione bersaglieresca suonati nel piazzale antistante.