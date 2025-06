Leasing scaduti e macchine non restituite. A Monza sequestro di auto di lusso per un valore di oltre 1 milione e mezzo di euro

Continuano le Indagini della Guardia di Finanza di Monza nell’ambito di un’inchiesta sul commercio illecito di autovetture che aveva già portato, lo scorso mese di gennaio, all’arresto di 14 persone accusate di far parte di un’associazione per delinquere specializzata in truffe e autoriciclaggio.

I più recenti sviluppi investigativi hanno visto l’esecuzione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. Il sequestro riguarda una delle persone indagate, accusata di appropriazione indebita di 8 autovetture di lusso, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Le indagini hanno rivelato che l’imprenditore in questione, dopo aver stipulato contratti di leasing con l’intenzione di non onorarli, ha successivamente ceduto in sub-locazione, in violazione dei termini contrattuali, veicoli di alta gamma come Lamborghini, Mercedes, Audi e Land Rover. L’imprenditore si sarebbe così indebitamente appropriato delle automobili, impedendo la loro restituzione alla società finanziaria proprietaria.

Le auto sequestrate, tra cui due Lamborghini Urus, una Mercedes G63AMG, un Land Rover Range Sport, un Land Rover Defender e tre modelli Audi (RSQ5, RSQ3 e RS3), sono state rintracciate in diverse località italiane, tra cui Monza, Cinisello Balsamo, Roma, Genova, Anzio e Ariano Irpino.

Questa nuova operazione è il risultato di un lavoro di squadra tra la Guardia di Finanza e la Procura di Monza. Le indagini sono ancora in corso e il processo di accertamento della colpevolezza delle persone coinvolte seguirà il corso legale, con il principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza irrevocabile di condanna.