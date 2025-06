L’economista della Casa Bianca in visita all’Autorità di Bacino del Lago Ceresio

Robert F. Wescott, fondatore e presidente della società di ricerca economica Keybridge ed ex capo economista della Casa Bianca sotto l’amministrazione Clinton, è stato ospite dell’Autorità di Bacino del Lago Ceresio durante una vacanza a Porlezza.

Ad accoglierlo sono stati il presidente dell’Autorità, Massimo Mastromarino, il vice presidente Giovanni Bernasconi e il direttore Maurizio Tumbiolo, che ha accompagnato l’economista americano in una visita guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche e ambientali del lago.

Wescott, noto esperto di macroeconomia e di politica economica globale, ha espresso apprezzamento per l’ecosistema del Ceresio e l’impegno dell’Autorità nella tutela e valorizzazione del territorio lacustre.

“Siamo onorati di aver accolto una figura di così grande rilievo internazionale come il dottor Wescott. – hanno dichiarato congiuntamente il presidente Mastromarino e il vice presidente Bernasconi – La sua visita rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti nella gestione sostenibile del Lago Ceresio. È stato un piacere confrontarci con lui anche su temi di rilevanza globale che trovano riscontro nelle sfide locali legate all’ambiente e al clima”.

Nella foto l’economista con la moglie, il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino, il suo Vice Giovanni Bernasconi, la consigliera comunale di Claino con Osteno Vilma Zinetti e il direttore Maurizio Tumbiolo