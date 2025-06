Legalità e diritti umani: intesa tra Anemos Italia e Nuovo Sindacato Carabinieri

“Questa intesa rappresenta per noi un passo concreto per costruire una società più equa e sicura – dichiara Anna Marsella, presidente di Anemos Italia ODV –. Unire le forze con il Nuovo Sindacato Carabinieri significa poter agire con maggiore efficacia sul territorio, coinvolgendo cittadini, istituzioni e giovani nel percorso verso una cultura autentica della non violenza.”

Il Segretario Generale di NSC, Massimiliano Zetti, ha sottolineato l’importanza di affiancare le realtà del terzo settore nel promuovere un’educazione civica e sociale consapevole, affermando: “La legalità non si insegna solo con le leggi, ma anche con l’esempio e l’ascolto attivo delle esigenze della comunità”. Una rete nazionale al servizio del bene comune L’accordo si inserisce nel quadro delle numerose iniziative che Anemos Italia ODV realizza a livello nazionale, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolare i Goal 4 (istruzione di qualità), 5 (parità di genere), 10 (riduzione delle disuguaglianze) e 16 (pace, giustizia e istituzioni solide). Attraverso questo protocollo, entrambe le organizzazioni si impegnano a promuovere una sinergia costante per lo sviluppo di un ambiente sociale più sicuro, giusto e inclusivo, dando voce e strumenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Presenti alla firma del protocollo anche Castello (Segretario Nazionale), Modarelli (Segretario Generale Regionale Lombardia) e Guccione (Segretario Generale Provinciale di Como).