L’Elefante di Bregazzana apre di nuovo alle visite: appuntamento il 6 luglio

Dopo il successo della giornata inaugurale del 1° giugno, in molti hanno manifestato il desiderio di vedere lo straordinario monumento, e l’associazione “Amici di Bregazzana” ha deciso di riaprire le visite domenica 6 luglio

A grande richiesta, l’Elefante di Bregazzana, caratteristico quartiere di Varese, torna ad accogliere i visitatori.

Dopo il successo della giornata inaugurale del 1° giugno, molti cittadini hanno manifestato il desiderio di poter ammirare da vicino questo straordinario monumento, e l’associazione “Amici di Bregazzana” ha deciso di riaprire le visite domenica 6 luglio.

Grazie a un patto di collaborazione sui beni comuni siglato con l’amministrazione comunale – entrato in vigore con circa un anno e mezzo di ritardo a causa della necessità di garantire adeguate misure di sicurezza – l’associazione si è impegnata infatti a valorizzare e rendere accessibile questo luogo unico.

LE VISITE

L’Elefante sarà visitabile nella giornata di domenica 6 luglio, dalle 9.30 alle 12 e dalle 13 alle 16.

Per ogni visita è prevista una donazione di 2,50 euro, che contribuirà a sostenere i progetti dell’associazione, destinati all’acquisto di materiali e attrezzi da utilizzare nelle attività del quartiere.

La visita guidata ha una durata di circa 45 minuti. I gruppi saranno formati da un massimo di 15-20 persone e verranno scaglionati nei seguenti orari: 9:30 – 10:30 – 11:30 – 13:15 – 14:00 – 15:00 – 16:00.

Per una migliore organizzazione si raccomanda la prenotazione via email, indicando l’orario preferito (mattino o pomeriggio) e la fascia desiderata. L’associazione provvederà a confermare o eventualmente ricalibrare gli ingressi per garantire un buon equilibrio tra i gruppi. Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario assegnato.

Per informazioni e prenotazioni:

Email: info@amicidibregazzana.it

Telefono: 340 6105601 (Nazza)