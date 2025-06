Lereti entra nell’OGMP 2.0: più trasparenza e meno emissioni di metano

Lereti, società del Gruppo Acinque attiva nella distribuzione di gas e acqua, ha ufficializzato l’adesione all’OGMP 2.0 (Oil and Gas Methane Partnership), il programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) finalizzato alla riduzione delle emissioni di metano nel settore oil & gas.

L’iniziativa, coordinata dall’Osservatorio Internazionale sulle Emissioni di Metano (IMEO), promuove la trasparenza e l’accuratezza nella rendicontazione delle emissioni come prerequisito essenziale per una loro efficace riduzione. Le aziende aderenti, tra cui ora anche Lereti, hanno accesso a una piattaforma internazionale per la certificazione delle effettive riduzioni di metano, contribuendo così in modo concreto alla lotta contro il cambiamento climatico. (nella foto, il ceo Marco Levi)

Per Lereti, l’ingresso nell’OGMP 2.0 rappresenta un’evoluzione naturale del proprio percorso di sostenibilità. «La nostra società è attivamente impegnata in molteplici iniziative che mirano alla sostenibilità ambientale – ha sottolineato Marco Levi, amministratore delegato di Lereti – Con l’adesione all’OGMP 2.0 vogliamo contribuire attivamente a una maggior trasparenza e all’innovazione nel settore, migliorando ulteriormente la qualità dei dati sulle emissioni e

implementando soluzioni avanzate per la loro riduzione, in linea con la Methane Strategy dell’UE prevista dall’European Green Deal. Ci siamo ripromessi di andare oltre gli obblighi normativi e di porci obiettivi sfidanti per la riduzione delle emissioni di metano, con un team dedicato all’applicazione delle più innovative tecnologie per rintracciare le cause della dispersione e per abbatterle. Attraverso la sottoscrizione di questo accordo, ribadiamo il nostro impegno a un futuro energetico più sostenibile e responsabile, integrando le linee guida OGMP 2.0 nei nostri processi operativi per garantire una gestione sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente«.

L’adesione consentirà alla società di rafforzare il sistema di monitoraggio e adottare le migliori pratiche internazionali, in linea con la strategia europea sul metano prevista dall’European Green Deal. Con una rete di 2.500 chilometri e 415 milioni di metri cubi di gas distribuiti nel 2024 su 74 comuni delle province di Varese, Como, Monza e Lecco, Lereti assume un ruolo chiave nella transizione energetica, impegnandosi attivamente per un futuro più sostenibile e responsabile.