Lettera aperta dei dipendenti di Mv Agusta: “Crediamo nel futuro dell’azienda”

Un gruppo di lavoratori della Mv Agusta, storica azienda motociclistica di Varese, ha scritto una lettera pubblica per dissociarsi dalle dichiarazioni espresse dalla Fiom Cgil sull’andamento dell’azienda della Schiranna. Ecco il testo condiviso dai lavoratori che hanno firmato la lettera.

______________________

In qualsiasi azienda, tra la classe dirigente e dipendenti c’è innanzitutto l’interesse comune al buon andamento economico dell’azienda, la solidità e la buona performance nel suo complesso.

In un’azienda in cui si sta attraversando una situazione molto difficile e delicata, come quella della MV Agusta, è decisiva la capacità di combattere sia dalla parte imprenditoriale sia da quella dei lavoratori per un progetto innovativo e di cambiamento. Una parte investe capitale e capacità progettuale e di innovazione, mentre i lavoratori investono la loro disponibilità a rischiare qualche cosa nella sperimentazione di nuovi progetti e la loro capacità di affrontare le difficoltà impreviste.

Noi vogliamo credere nel futuro della MV Agusta e nella sua prospettiva di crescita, stiamo lavorando affinché questa azienda possa avere un futuro e possa diventare sempre più un’eccellenza italiana. Crediamo che in un momento in cui si stia cercando di uscire da una situazione straordinariamente problematica, l’ultima cosa di cui si ha bisogno siano messaggi negativi, di pessimismo e “dubbi sul futuro”.

Come lavoratori vogliamo dissociarci da simili articoli e dichiarazioni che non costituiscono sicuramente l’espressione dei dipendenti della MV Agusta e che a nostro avviso sono addirittura lesivi dell’immagine aziendale e non veri nel loro contenuto. Siamo certi che la strada tracciata dalla nuova dirigenza sia quella giusta. Crediamo nel coinvolgimento attivo e stiamo lavorando tutti insieme per la riuscita del percorso tracciato. Un percorso chiaro, concreto ed improntato a dare un futuro alla MV Agusta, certo non privo di ostacoli i quali però siamo pronti ad affrontare!