Liberi Artisti della Provincia di Varese: un anno di attività e mostre

Lo scorso maggio si è chiusa con molto successo la mostra Mocha mousse color of the year 2025 dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese al Chiostro benedettino di Voltorre, l’Associazione varesina e Segreta Isola di Como hanno organizzato una interessante mostra itinerante dal titolo Aque Dulcis. Tra giugno e settembre sarà ospitata in otto sedi sul lago di Como e sul lago Maggiore: Torno (Co), Cernobbio (Co), Castel Baratello (Co), Luino (Va), Germignaga (Va), Laveno (Va), Tremezzo (Co) e Menaggio (Co). Tra pittori, scultori e fotografi vi partecipano 63 artisti delle due province e della vicina Svizzera.

È stato stampato un importante catalogo con le immagini di tutte le opere esposte e con i testi di Luigi Cavadini, curatore della mostra, Laura Facchin e Massimiliano Ferrario dell’Università dell’Insubria, Doriam Battaglia e Albertina Nessi, rispettivamente presidente e vice presidente di Segreta Isola, e Daniele Garzonio presidente della ALAPV. che hanno messo in rilievo i vari aspetti dell’esposizione. Come scrive Daniele Garzonio si è voluto soprattutto «valorizzare la ricchezza culturale di un’area che ha saputo, nel tempo, intrecciare storia, bellezza e creatività.»

L’Associazione varesina, che fra due anni festeggerà il Cinquantesimo anno di fondazione, continua nella sua meritoria opera di valorizzazione degli artisti nati o operanti nel territorio e di promozione di iniziative volte alla conoscenza e tutela delle arti e della cultura.

Intanto nel corso dell’ultima Assemblea plenaria dell’11 maggio scorso si è rinnovato il Consiglio Direttivo per il biennio 2025/2027. È stato confermato alla presidenza dell’Associazione il designer Daniele Garzonio e come Vice Presidenti Giovanni La Rosa e Matteo Cicoli; Consiglieri: Enrico Brunella, Ignazio Campagna, Paola Esposito, Sara Gorlini, Sandro Sardella, e Sara Tardonato; Segretario Marco Saporiti; Tesoriera Silvana Daverio; Probiviri: Mario Battimiello, Anna Bernasconi e Ana Sasu.