Lilt: due giornate dedicate alla prevenzione, a Laveno Mombello arriva l’ambulatorio

Laveno Mombello si prepara a ospitare due importanti appuntamenti all’insegna della salute e della prevenzione, organizzati da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Varese, con il patrocinio del Comune.

Sabato 21 giugno 2025: inaugurazione dell’ambulatorio e screening

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 10.00 del mattino, in Via Labiena (di fronte all’ex bar Romano), sarà presente la clinica mobile LILT per offrire screening senologici gratuiti su prenotazione. Un’occasione preziosa per tutte le donne che desiderano prendersi cura della propria salute.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00 in Piazza del Carroccio, 9, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo ambulatorio LILT con sede a Laveno Mombello. Il presidente della sezione provinciale, Ivanoe Pellerin, accoglierà i partecipanti per il tradizionale taglio del nastro, seguito dai saluti istituzionali e da un aperitivo.

Domenica 22 giugno 2025: screening in Piazza Caduti del Lavoro

Domenica 22 giugno, a partire dalle ore 9.30, sarà nuovamente possibile accedere allo screening senologico gratuito, sempre su prenotazione, presso Piazza Caduti del Lavoro.

Entrambe le giornate si inseriscono in un più ampio progetto di sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta ai tumori, in particolare a quelli della mammella. LILT ribadisce l’importanza di rendere la prevenzione un’abitudine di vita.

Come prenotare

Le visite sono gratuite ma su prenotazione. Per fissare un appuntamento è necessario chiamare il numero: 380 8644677

attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Un’iniziativa concreta per avvicinare la prevenzione alla popolazione e offrire strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile.