LILT Varese in prima linea per la prevenzione: screening gratuiti a Busto Arsizio e Laveno Mombello

Prosegue con determinazione l’attività di sensibilizzazione e prevenzione oncologica della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Varese, che nei prossimi giorni sarà protagonista con una serie di appuntamenti sul territorio per promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno.

Il primo evento è in programma sabato 21 giugno a Laveno Mombello. A partire dalle ore 10.00, in via Labiena (di fronte all’ex bar Romano), sarà disponibile la clinica mobile LILT per effettuare screening senologici gratuiti, riservati a donne escluse dallo screening regionale. L’iniziativa si concluderà alle ore 18.00 con l’inaugurazione ufficiale del nuovo ambulatorio LILT alla presenza del presidente Ivanoe Pellerin e delle autorità locali.

Domenica 22 giugno, sempre a Laveno Mombello, le attività proseguiranno in collaborazione con il gruppo “Senologia al Centro”: a partire dalle 9.30 in Piazza Caduti del Lavoro si svolgerà un’ulteriore giornata di screening senologico gratuito, nuovamente su prenotazione

Il terzo appuntamento si svolgerà martedì 24 giugno a Busto Arsizio, in occasione della festa patronale. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Busto Arsizio/Borsano, LILT sarà presente con la clinica mobile in via San Pietro 18, a Borsano, per un’intera giornata di prevenzione. Dalle 9.30 sarà possibile accedere a visite senologiche gratuite, sempre su prenotazione

Per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 380 8644677, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Con queste iniziative, LILT Varese conferma il proprio impegno concreto nella diffusione della cultura della prevenzione e nella tutela della salute delle donne, rendendo accessibili servizi essenziali anche fuori dai circuiti istituzionali.