L’Italia Softball inizia con una vittoria il Mondiale Under 15

L’Italia ha iniziato nel migliore dei modi il Mondiale di Softball Under 15, superando nel match inaugurale la Spagna con il punteggio di 12-1 al quinto inning. Allo stadio Francesco Nespoli di Caronno Pertusella, le Azzurre hanno ipotecato la sfida al secondo inning, grazie agli 8 punti segnati. Le atlete allenate da Maristella Perizzolo sono state brave nello sfruttare alcuni problemi di controllo delle lanciatrici avversarie, colpendo diverse valide decisive con Alessandra Metta, Rebecca Soldi e Cloe Guzzon, Dopo il botta e risposta di un punto nella quarta ripresa, l’Italia ha realizzato le segnature del definitivo 12-1 nell’inning successivo. In pedana ottima prova della coppia Sabrina Bottazzi – Gaia Frignani.

La partita

Dopo un inning di studio, le Azzurre sbloccano il risultato al secondo inning e ipotecano, di fatto, la vittoria. Casadio arriva salva in prima su errore della difesa e raggiunge la seconda sul bunt di Guzzon. Nardini viene eliminata al piatto. Con due fuori, la difesa spagnola commette un nuovo errore sulla battuta di Servidio, permettendo all’Italia di sbloccare il risultato. Masini ottiene poi 4 ball così come Colino. Un lancio pazzo della lanciatrice partente avversario Alonso a basi piene vale il 2-0. Bissa è brava a ottenere un nuovo passaggio gratuito in prima e costringere il cambio in pedana alla Spagna che inserisce Castillo. Le Azzurre siglano il 3-0 su una palla mancata e poi prendono il largo sull’asse Metta-Soldi, autrici di una valida a destra e di 3 punti battuti a casa complessivamente. Avanti 6-0, l’Italia aumenta il vantaggio con il singolo di Guzzon, dopo che Casadio aveva raggiunto salva il cuscino di prima, e un nuovo lancio pazzo della pedana spagnola. La stessa Guzzon spinge a casa il 9-0 a inizio quarto inning, prima della segnatura iberica, unica del match. Nel quinto inning le Azzurre chiudono i giochi con altri 3 punti grazie alla valida di Casadio e al triplo da 2 RBI di una scatenata Guzzon.

Il tabellino della partita

Il commento della head coach Perizzolo: «Finita la partita ci siamo fatti tutti un applauso perché esordire davanti al pubblico di casa è sempre molto emozionante. Eravamo tutti molto emozionati, quindi ci siamo fatti un applauso perché abbiamo rotto il ghiaccio – ha commentato Martistella Perizzolo, head coach di Italia Softball -. Le ragazze erano un po’ tese all’inizio, poi hanno visto la terra rossa e hanno messo alle spalle l’emozione».

Le altre partite

Nel girone A quello in cui è inserita l’Italia in campo in questo momento contro la Spagna – il Giappone si è imposto per 6-2 sulle Samoa Americane, mentre Porto Rico ha superato 10-3 il Messico. Nell’altro gruppo, invece, gli USA, campioni in carica, hanno sconfitto in tre riprese per 16-1 Chinese Taipei, mentre l’Australia ha battuto 11-0 Singapore. Successo in rimonta invece per la Repubblica Ceca ai danni del Canada per 3-2.

