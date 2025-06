Lomazzo, inaugurate le opere sul Torrente Lura per ridurre il rischio idraulico: “Una valle più sicura e vivibile”

Sabato mattina sono state inaugurate a Lomazzo e Bregnano le opere di compensazione ambientale realizzate nella valle del Torrente Lura con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico e migliorare la vivibilità dell’area.

Il taglio del nastro è avvenuto alla nuova passerella ciclopedonale di via Monte Resegone, a Lomazzo, alla presenza degli amministratori cittadini, dei dirigenti del parco, dell’onorevole Chiara Braga, dell’assessore regionale Alessandro Fermi e della consigliera regionale Marisa Cesana.

Dopo l’inaugurazione una bella passeggiata nel verde del parco ha condotto i partecipanti a conoscere da vicino gli interventi realizzati negli ultimi mesi, che uniscono la prevenzione del rischio idraulico alla valorizzazione del paesaggio naturale e alla fruizione pubblica del territorio.

Tra le opere principali il nuovo percorso ciclopedonale che collega via Monte Resegone e via Mameli al Parco Lura; grazie alla passerella sopraelevata si possono raggiungere le vasche di laminazione e gli altri percorsi interni al parco in sicurezza senza necessariamente percorrere via Brianza, stretta e molto trafficata; con una gradinata, invece, si possono raggiungere la zona degli orti pubblici e i parcheggi nell’area del supermercato.

In località Cascina Braghe è stato creato un piccolo reticolo idrografico, arricchito da filari e siepi in un contesto agricolo.

Le aree urbane vicino al cimitero di Lomazzo sono state interessate da piccoli lavori di drenaggio sostenibile e soluzioni pensate per migliorare il microclima e la gestione delle acque.

A Bregnano, l’area del Laghetto Rosorè è stata oggetto di interventi ambientali e didattici: zone umide, prati fioriti, consolidamento degli argini e miglioramenti forestali rendono la zona non solo più sicura ma anche più accogliente per la cittadinanza e le scuole.

«Si tratta di un insieme di opere che coniugano sicurezza, tutela ambientale e fruizione pubblica – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – e che rappresentano un importante investimento per la qualità della vita e la resilienza del territorio».

«Con quest’opera finanziata da Regione nell’ambito delle opere di mitigazione a seguito delle vasche di laminazione sarà possibile in tutta sicurezza ed evitando il passaggio sulla strada provinciale, andare dal centro di Lomazzo alle vasche di laminazione o verso il nuovo percorso che conduce al laghetto Rosorè nel territorio di Bregnano – ha detto il sindaco di Lomazzo Paola Molteni – Un percorso da fare a piedi o in bicicletta per grandi e piccoli per godere delle bellezze del nostro territorio. Un grazie a tutte le persone che nelle passate amministrazioni hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, alle associazioni e ai cittadini che non si sono voluti perdere il taglio del nastro. Buon cammino a tutti!».