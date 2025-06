Lombardia, da ottobre nuove limitazioni per i veicoli Euro 5: divieti nelle città con più di 30mila abitanti

A partire dall’1 ottobre 2025, entreranno in vigore anche in Lombardia nuove misure stringenti contro l’inquinamento atmosferico, che coinvolgeranno principalmente i veicoli diesel di classe Euro 5. In base al Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, approvato dal Governo Meloni le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna sono state chiamate a rafforzare le misure per la qualità dell’aria e a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, in seguito alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno condannato l’Italia per il superamento dei limiti di inquinamento atmosferico.

Limitazioni per i veicoli Euro 5 Diesel

Le Regioni interessate potevano introdurre la limitazione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 (sia autovetture che veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno. Questo divieto si applica in particolare alle aree urbane dei Comuni con più di 30.000 abitanti dove già sono stati registrati livelli di inquinamento elevato (particolato PM10 o biossido di azoto NO2). Le limitazioni potranno includere deroghe specifiche, che saranno definite nei provvedimenti attuativi regionali.

Cosa sono le categorie di veicoli e come sono classificate

I veicoli sono suddivisi in categorie ambientali, che riflettono il livello di inquinamento che un veicolo emette in relazione alle normative europee. Le categorie più comuni per i veicoli diesel sono quelle che vanno da Euro 0 (i veicoli più inquinanti) fino a Euro 6 (i più moderni e meno inquinanti).

Ogni categoria è definita in base alle direttive europee che stabiliscono i limiti di emissioni per ciascun tipo di veicolo. Euro 0: veicoli senza omologazione secondo le normative europee. Euro 1/I – Euro 4/IV: veicoli che rispettano normative più vecchie e sono generalmente più inquinanti. Euro 5/V: veicoli che, pur essendo più recenti, non sono dotati dei sistemi di abbattimento delle emissioni richiesti per rispettare le normative più recenti. Euro 6: veicoli moderni che emettono quantità minime di inquinanti grazie a tecnologie avanzate. In provincia di Varese nel 2023 circolavano circa 100mila veicoli euro 5.

Le nuove limitazioni per i veicoli diesel Euro 5 in Lombardia

Secondo la delibera approvata da Regione Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025, sarà vietato l’utilizzo dei veicoli Euro 5/V diesel nelle aree urbane di Regione Lombardia per tutte le autovetture della categoria M1 (con un massimo di otto posti a sedere, escluso il conducente).

Le limitazioni comprendono le aree urbane ad alta densità di popolazione, tra cui: gli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo. I capoluoghi di provincia della bassa pianura, come Pavia, Lodi, Cremona, e Mantova, e i relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita nella d.G.R. 2605/11. I Comuni della Fascia 2 con più di 30.000 abitanti, come ad esempio Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Legnano,Lecco, Vigevano, Abbiategrasso, e San Giuliano Milanese.

Questo divieto riguarda l’utilizzo dei veicoli nelle ore 7:30-19:30, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Scopri di che categoria è la tua auto

Per avere una conferma precisa sulla Classe Ambientale della propria vettura si può giardare sul libretto oppure consultare il sito internet. Selezionando il tipo di veicolo a due o quattro ruote e digitando il numero di targa si ottiene l’indicazione della categoria di omologazione Euro a cui appartiene.

Perché questa delibera?

La delibera è stata adottata a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno condannato l’Italia per il superamento dei limiti di polveri sottili e biossido di azoto, con impatti diretti sulla salute umana e sull’ambiente. Inoltre, il Decreto-legge 12 settembre 2023, che stabilisce misure urgenti per la qualità dell’aria, obbliga le Regioni, tra cui la Lombardia, a intervenire per ridurre le emissioni e rispettare i parametri europei per la qualità dell’aria.

Il sistema Move-in

Le Regioni interessate dai divieti consentono agli automobilisti che non possono cambiare auto di installare un dispositivo chiamato Move-In che traccia gli spostamenti consentendo di percorrere solo un certo numero di chilometri all’anno. In sostanza i proprietari di veicoli diesel Euro 5 possono aderire al sistema Move-In, che consente di circolare entro un limite chilometrico annuale. Una “scatola nera” monitora i chilometri percorsi.

Salvini vuole il rinvio

Nel frattempo, il Governo starebbe preparando un emendamento al decreto infrastrutture per fermare lo stop. «Siamo al lavoro per annullare il blocco delle auto con motore Euro 5 diesel. È una delle follie della Commissione von der Leyen, che ha approvato quella fesseria economico-industriale che si chiama Green Deal», ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti. «I cittadini il prossimo anno non potranno più usare milioni di veicoli, questi sono i problemi veri. Il consumatore non vuole l’elettrico al momento a decidere deve essere il mercato».