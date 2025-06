Lorenzo Vigo al Programma YEP: la voce del Varesotto nel cuore dell’Europa

Lorenzo Vigo, classe 2003, consigliere comunale di Cassano Valcuvia e attivo nei giovani di Forza Italia nella provincia di Varese, è stato selezionato tra i partecipanti al programma Young Elected Politicians (YEP) promosso dal Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) presso il Comitato Europeo delle Regioni (CoR).

Il programma YEP è una delle principali iniziative europee volte a rafforzare il legame tra le istituzioni dell’Unione e gli enti locali, coinvolgendo direttamente giovani amministratori per promuovere cittadinanza attiva, sviluppo locale, politiche giovanili e coesione europea, a partire dall’esperienza concreta dei territori.

Essere stato selezionato è per me un grande onore e una responsabilità. Il programma YEP sarà un’occasione unica di confronto e crescita, che mi permetterà di dialogare con giovani politici da tutta Europa e costruire una rete solida, concreta e radicata nei territori. Portare la voce della nostra bellissima provincia nel cuore dell’Europa è il mio obiettivo – e lo farò con determinazione e senso del dovere.”

«Le scelte europee e internazionali non possono essere scollegate dalla realtà quotidiana dei territori. È dall’ascolto delle comunità locali che devono nascere politiche globali efficaci, perché solo attraverso la partecipazione e la vicinanza alla cittadinanza possiamo costruire una vera solidarietà tra territori e rafforzare l’Europa».

«La collaborazione tra enti locali, Regioni e istituzioni europee è la chiave per un’Europa più prospera, sostenibile e vicina ai cittadini. In questo senso, credo fortemente che la partecipazione giovanile sia uno dei pilastri della buona politica: dare spazio ai giovani significa innovare le istituzioni, rafforzare la democrazia e costruire scelte pubbliche orientate al futuro»

Questa partecipazione conferma l’impegno di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo nella formazione di una nuova classe dirigente: amministratori capaci, preparati, profondamente legati al territorio e convintamente europeisti.

Durante il programma YEP, Lorenzo Vigo avrà l’opportunità di:

• Collaborare con altri giovani eletti da tutta Europa;

• Partecipare ai lavori del Comitato delle Regioni;

• Rappresentare le esigenze dei territori rurali, montani e meno centrali;

• Contribuire a politiche su sostenibilità, innovazione, coesione territoriale e giovani.

«Credo in un’Europa unita, popolare e solidale, in cui ogni cittadino – dal cuore delle metropoli ai piccoli borghi – si senta protagonista del futuro comune. Non voglio limitarmi a raccontare l’Europa: voglio contribuire a costruirla, con serietà e visione».