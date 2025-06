“Lottavano così come si gioca” in scena a Cassina Rizzardi per Terra e Laghi 2025

All’interno della quindicesima edizione del Festival Internazionale Terra e Laghi, dedicato alla diffusione del teatro e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Insubria e della Macroregione Alpina, va in scena lo spettacolo “Lottavano così come si gioca” della compagnia Teatro Invito.

L’appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 21:00 in piazza Silvio Pellico a Cassina Rizzardi (CO).

Scritto e interpretato da Luca Radaelli, lo spettacolo è una narrazione intensa e personale sugli anni ’70, tra sogni, tensioni sociali, memoria collettiva e canzoni d’autore (De André, Guccini, Gaber, Lolli, Stormy Six). Un racconto che unisce emozione e riflessione attraverso la voce di una generazione che “lottava come si gioca”, con l’illusione di cambiare il mondo.

La regia è affidata a Laura Curino, con luci di Alessandro Bigatti e coordinamento tecnico di Matteo Binda e Graziano Venturuzzo. L’organizzazione è a cura di Elena Scolari.

Ingresso libero.