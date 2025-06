Lucio Fabbri, vinili, laboratori di rap: a Sesto Calende è tempo della Festa della Musica

Una leggenda della musica italiana sul palco, un laboratorio rap in aula, i talenti del territorio e la fiera del vinile sul lungofiume. A Sesto Calende la Festa della Musica — celebrata il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, in oltre 120 Paesi del mondo — inaugura il Festival Sesto Riverside con un’intera giornata di eventi gratuiti: uno sguardo che abbraccia tradizione e nuove voci, in cui la musica non sarà un mero sottofondo, bensì la protagonista, in tutte le sue forme.

LUCIO FABBRI A SESTO CALENDE

Il main event di sabato, primo appuntamento del festival, è l’esibizione di Lucio Fabbri, che salirà sul palco di Piazza De Cristoforis alle 21:30 insieme a Roberto Gualdi, Antonio Petruzzelli, Paolo Bonfanti e Massimo Germini, collaboratore e chitarrista di Vecchioni autore, insieme a Paolo Marrone, dell’album pubblicato lo scorso aprile Ad una stella chiederò un passaggio. Storico produttore e arrangiatore per De André, Dalla, Jannacci, PFM, Maneskin, Fabbri è autore dietro le quinte di mezzo secolo di musica italiana. Il concerto, intitolato La mia musica, la mia vita, ripercorrerà i brani che ha contribuito a scrivere, produrre o dirigere.

IL LABORATORIO CHE AVVICINA I GIOVANI ALL’HIP-HOP CON IL MENTORE DI MASSIMO PERICOLO

Ma già nel pomeriggio si alzerà il volume con un momento importante, che vuole avvicinare i giovani alla musica attraverso un’esperienza attiva: “Rime&Beats”, il corso di scrittura e produzione rap condotto da Fabio Kaso nella sala Cesare da Sesto (dalle 14:30 alle 16:30). Figura chiave dell’Hip Hop italiano a fine anni ’90, “mentore” di Massimo Pericolo e formatore attivo nelle periferie e nelle scuole, Kaso, che sarà ospite a Materia venerdì 27 giugno insieme ad altri rapper della scena locale, porta sul lungofiume un percorso dedicato ai ragazzi: un laboratorio per imparare a scrivere una canzone rap, affrontare il divario sociale e riscoprire la creatività come risorsa. È possibile iscriversi al laboratorio, a ingresso gratuito, a questo link.

I VINILI E GLI ARTISTI SESTESI

Nel resto della giornata, spazio alla musica sestese, con le note del bicentenario Corpo Musicale G. Colombo, all’orchestra del Censad, alle band emergenti e locali e al DJ set del collettivo 0331. Parallelamente su Viale Italia ritorna la graditissima fiera organizzata dall’associazione 33e45: Sesto in Vinile, l’occasione ideale per i collezionisti e gli amanti della musica di mettere le mani su gioielli musicali, edizioni speciali e tirature limitate, come fatto anche dal sottoscritto.

SESTO RIVERSIDE: FESTA DELLA MUSICA – IL PROGRAMMA

Sabato 21 giugno

Ore: 11 – 12, Sala Consiliare: discorso inaugurale del Sindaco e dell’Assessore Alla Cultura. Concerto Banda G. Colombo, concerto Orchestra Il Sedicesimo del Censad.

Ore: 14:30 – 16:30, Sala Cesare Da Sesto: Rime&Beats, laboratorio Hip-Hop di Fabio Kaso

Ore: 17 – 18:30, Cortile Biblioteca Civica: Performance di band di studenti del territorio e di allievi della scuola di musica Officina Del Suono e Delle Arti.

Ore: 18:30 – 23:30, Piazza Guarana: DJ set del collettivo 0331

Ore:21:30 – 23:30, Piazza De Cristoforis: La mia musica, la mia vita, Lucio Fabbri in concerto

(foto d’archivio, edizione 2021, della fiera Sesto in Vinile)