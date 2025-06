Ludoscuola: anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Saronno amplia la disponibilità di posti

Il Comune di Saronno annuncia un aumento della disponibilità di posti per la Ludoscuola, il centro estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni proposto dall’Istituzione Zerbi nel mese di luglio.

«Il servizio – spiega in una nota il Commissario straordinario di Saronno – è previsto dal Piano Programma Triennale 2025/2027 dell’Istituzione Monsignor Zerbi ed è molto apprezzato dalle famiglie per la sua qualità e per il contributo reso quando entrambi i genitori lavorano. Negli anni, le richieste di iscrizione alla Ludoscuola sono aumentate, fino a superare di gran lunga la capacità gestionale garantita dal personale in servizio presso l’Istituzione Zerbi. Pertanto, sia nell’estate 2022, che nelle estati 2023 e 2024, questa ulteriore domanda è stata coperta attraverso un ulteriore trasferimento comunale all’Istituzione che ha permesso alla stessa di attivare un servizio esterno e integrato con quello erogato dal proprio personale, finalizzato ad organizzare un numero maggiore di gruppi-classe e rispondere così al bisogno di tutte le famiglie e dei loro bambini nella fascia di età 3-6 anni. Così come in passato, anche per l’estate 2025 il Comune di Saronno e l’Istituzione Monsignor Zerbi, visto l’alto numero di domande, si sono già attivate per impiegare risorse tali per accogliere tutti i bambini presso il centro estivo».

Nei prossimi giorni, tutte le famiglie ne riceveranno apposito riscontro unitamente alle necessarie indicazioni operative.