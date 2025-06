Luino in Festa accende l’estate: tre giorni di tradizione, comunità e gusto

L’estate a Luino si accende con la festa patronale: tre giorni di appuntamenti, tradizioni e vita di comunità tra le vie della città e le rive del lago. Il gruppo Luino in Festa, insieme a Pro Loco, parrocchia, commercianti e associazioni, è pronto a dare il via a un fine settimana che unisce riti religiosi, eventi popolari e momenti di condivisione.

Si parte con il fine settimana del Santo Patrono venerdì 27 giugno con la sfilata di moda organizzata da un folto numero di negozianti, si continua con il “clou” della manifestazione sabato 28 giugno con la partenza del Palio Remiero, a seguire la celebrazione della messa in Chiesa Prepositurale e la processione con benedizione dal lago. A cena sarà possibile scegliere tra lo stand gastronomico organizzato dalla Pro loco al Parco a Lago e la risottata organizzata dall’Oratorio in Piazza Libertà. A seguire ci sarà la finale del Palio Remiero e a concludere lo spettacolo pirotecnico sul lago. In caso di maltempo il programma della giornata di sabato sarà spostato al giorno successivo. Domenica 29 giugno presso il Parco a lago ci sarà la manifestazione “Creativamente” organizzata dalla Pro Loco con mercatini e artisti.

Questo è solo l’inizio perché nei prossimi giorni il gruppo Luino in Festa svelerà anche il programma delle serate di strade chiuse a Luino previste per i sabati 2 luglio e 5 agosto.

“La sinergia che si è creata tra Comune, Pro Loco, Confcommercio Ascom Luino, Parrocchia e il gruppo dei negozianti è, per me, motivo di grande gioia – ha commentato Serena Botta, assessore al Commercio e Turismo -. Sappiamo bene quanto sia complicato ritagliare del tempo alle proprie vite private e lavorative per dedicarlo al volontariato, quanto sia difficile far dialogare più parti e diversi interessi trovando obiettivi comuni. Le persone che compongono questo gruppo hanno compreso l’importanza del fare rete, del lavorare insieme per un obiettivo e lo fanno con impegno e serietà mettendosi sempre in gioco per il bene della nostra comunità. Per questo voglio ringraziarli dal profondo del mio cuore”.

“L’estate a Luino sta per cominciare – ha aggiunto Margherita Romano, presidente della Pro Loco Città di Luino -. Siamo felici di presentare, insieme al gruppo LuinoinFesta, un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età e per valorizzare la nostra splendida città. La Pro Loco Città di Luino, attiva da oltre due anni, continua a operare con passione, impegno e spirito di comunità. Il nostro lavoro volontario è ormai una presenza stabile sul territorio, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione, cultura e divertimento. Siamo pronti a vivere insieme un’estate piena di energia, partecipazione e bellezza. Vi aspettiamo a ogni appuntamento”.

Contento della collazione con il Comune di Luino, l’assessore Serena Botta, la Nuova Pro Loco, il Gruppo Commercianti e la parrocchia, con il vulcanico don Giuseppe, anche il presidente di Confcommercio Ascom Luino: “Anche quest’anno speriamo di offrire eventi apprezzati da cittadini e turisti, questi ultimi visitando i nostri splendidi luoghi possono trovare, oltre al bel paesaggio, anche intrattenimenti di qualità. L’obiettivo è contribuire a dare, a chi trascorre da noi un periodo di vacanza, anche quella serenità e quella leggerezza che le manifestazioni possono trasmettere”.

“La Comunità cristiana è felice di essere parte viva nell’organizzazione delle iniziative legate alla festa patronale e degli eventi che animeranno la nostra Città. Insieme – dice anche don Giuseppe per la Comunità Pastorale – possiamo celebrare l’insegnamento dei Santi Patroni Pietro e Paolo, possiamo essere fermento e seme d’amore che arriva adonare la vita per il bene di tutti.”

“Il gruppo dei negozianti di Luino è nato ormai 3 anni fa con il desiderio di collaborare per rendere più attrattiva la nostra Città e di farlo tutti insieme – hanno concluso dal gruppo negozianti -. In questi anni abbiamo partecipato con risorse sia economiche che personali alla realizzazione dei diversi eventi organizzati da Luino in festa e Pro loco come Luino Divino, le serate di strade chiuse ed il Natale. Siamo una parte importantissima della nostra comunità e i nostri negozi rendono vive le strade della nostra Città. In un periodo in cui le attività di vicinato soffrono le regole del mercato globale noi rispondiamo con la voglia di esserci e di metterci al servizio della città”.