L’ultima passeggiata di “Guardiamoci intorno – Bizzozero come non l’avete mai vista” racconta le aree verdi del rione

Dopo i primi tre appuntamenti “in aula”, e le prime due escursioni, continua e si conclude il programma delle uscite sul territorio nell’ambito di “Guardiamoci intorno – Bizzozero come non l’avete mai vista” rassegna ideata e condotta da Bruno Dalla Valle per CircoloBizzozero, con la collaborazione di Stefania Radman e la mediapartnership di Varesenews.

Il terzo e ultimo appuntamento è per sabato 21 giugno, con ritrovo alle 14.30 in piazza S. Evasio: da qui ci si sposterà alla chiesa di S. Stefano (è possibile anche recarsi direttamente a S. Stefano per le 14.45, e se il caso, usufruire del parcheggio di largo Ravasi) e da qui si inizierà il percorso vero e proprio, in gran parte lungo sentieri, con qualche tratto in salita (sui 500 metri), per scoprire le aree verdi del rione. La lunghezza totale stimata del percorso è attorno ai 5 chilometri, con conclusione ancora in piazza S. Evasio (passando sempre da S. Stefano). La durata prevista per l’escursione è di circa tre ore, tre ore e mezzo.

Per altri dettagli si può cliccare qui.

Nel video di Youtube, invece, la serata “preparatoria” alla passeggiata che racconta le aree verdi di Bizzozero.