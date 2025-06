L’Università dell’Insubria al summit Nato 2025: “Un’occasione per portare la voce della ricerca”

L’Università dell’Insubria parteciperà al summit Nato 2025 che si tiene all’Aia il 24-25 giugno. A rappresentare l’Ateneo sarà il professor Daniele Cassani (foto sopra), presidente della Riemann International School of Mathematics, invitato a partecipare insieme ad altri scienziati, esperti, giornalisti, accademici, organizzazioni della società civile, parlamentari e giovani professionisti, che si riuniranno di persona al Forum pubblico, con migliaia di partecipanti online.

Il Forum pubblico della Nato fornirà una piattaforma aperta per la discussione e il dibattito sui temi chiave del vertice.

Il commento del professor Daniele Cassani: «L’Alleanza affronta sfide di difesa e sicurezza senza precedenti all’interno dell’area euro-atlantica e oltre. Il Forum pubblico della Nato offre un’importante opportunità per avvicinare le discussioni politiche dei capi di Stato e di governo alleati ai nostri cittadini. In un momento storico così delicato per i nuovi equilibri mondiali che hanno spostato il baricentro verso oriente, minando l’esistenza stessa della Nato, quest’incontro rimane una straordinaria occasione di confronto e di ascolto, un’opportunità per portare la voce della comunità accademica in un consesso non sempre accessibile».

