Lutto nel mondo del pallone: ritrovato morto l’allenatore Luca Gerbino, era disperso sul Monte Bo

È stato purtroppo rinvenuto senza vita il corpo di Luca Gerbino, figura molto conosciuta e apprezzata nel mondo del calcio, in particolare in quello femminile. Le sue ricerche, iniziate diversi giorni fa, si sono concluse nella mattinata di mercoledì 11 giugno nel modo più tragico: il 60enne di Gattinara è stato trovato sul massiccio del Monte Bo, ancora in territorio biellese ma nei pressi del confine con la Valsesia. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Punta Rusca.

Appassionato di montagna, Luca Gerbino non dava più notizie di sé dalla mattina di domenica 25 maggio. Quel giorno aveva lasciato la propria auto a Montesinaro, frazione di Piedicavallo, in Valle Cervo, per poi incamminarsi verso la cima del Monte Bo. L’ultimo avvistamento risaliva a un incontro casuale lungo il sentiero. Da allora, nessun altro segnale.

Un mister stimato nel calcio femminile

La scomparsa di Luca Gerbino ha colpito profondamente l’ambiente sportivo. Allenatore di comprovata esperienza, era stato in passato alla guida, tra le altre, della SolbiaAzalee di Solbiate Arno, squadra di punta nel panorama del calcio femminile lombardo. Il suo nome era stato accostato alla squadra femminile del Varese Football Club in vista della prossima stagione. Nel corso della sua carriera aveva collaborato anche con Inter, Lugano, Stresa Vergante e Bulè Bellinzago.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca si erano concentrate inizialmente sul versante biellese del Monte Bo, per poi estendersi anche in Valsesia, in particolare nella zona sopra Rassa. Sono stati impiegati uomini delle squadre di soccorso, droni, unità cinofile e un elicottero. Nonostante gli sforzi, fino al ritrovamento non era emersa alcuna traccia utile.

Secondo una prima ricostruzione, Gerbino sarebbe precipitato accidentalmente, senza avere la possibilità di dare l’allarme. Restano da chiarire le esatte circostanze del decesso e il momento in cui è avvenuto: a tale scopo, è probabile che verrà disposta l’autopsia.