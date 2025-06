Maestre, bambini e memoria: il centenario che unisce la comunità dei Santi Apostoli a Busto Arsizio

Venerdì scorso – il 20 giugno – una sala gremita ed entusiasta ha partecipato alla serata organizzata per i 100 anni di fondazione dell’asilo “Lissoni” di Busto Arsizio e della mostra con immagini storiche intitolata “100 anni di noi” alla scuola dell’infanzia “SS. Apostoli”.

Ad accogliere gli ospiti è stato don Stefano Rho, parroco della chiesa dei Santi Apostoli, che ha sottolineato come sia l’intraprendenza il filo conduttore dell’intera comunità, partendo proprio dalle mosse del fondatore don Paolo Cairoli. Don Rho ha avuto inoltre parole di ringraziamento per le maestre e i collaboratori della Scuola dell’Infanzia e per i rappresentanti del Comune di Busto Arsizio, ovvero gli assessori Chiara Colombo e Alessandro Albani e il consigliere Santo Cascio. Albani, in particolare, vive nel quartiere e ha una figlia che è stata un’allieva della scuola: per questo è stato particolarmente coinvolto dall’esperienza di questa istituzione scolastica.

Don Stefano ha quindi presentato e ringraziato il maestro Michele Schioppa per lo studio d’indagine storico, per la relazione sulle fasi costitutive dell’Asilo “Lissoni” e per aver collaborato nella realizzazione della mostra fotografica coordinata dalle maestre della Scuola dell’Infanzia SS. Apostoli.

La serata è stata suddivisa in tre momenti distinti ai quali hanno partecipato diversi ex allievi: racconto delle origini della scuola con focus sul contesto iniziale (territoriale, sociale, economico, religioso, formativo…) e del primo ventennio dell’Asilo nel contesto delle opere parrocchiali; presentazione dei pannelli della mostra proiettati dal maestro Schioppa e raccontati dalla maestra Gloria Bonomi; momento di visita del percorso fotografico in cui sono stati anche svelati i materiali della capsula del tempo del 16 giugno.

La mostra, ricca di testimonianze nel tempo e con specifici momenti dedicati ai protagonisti bambini ma anche a maestre, collaboratori, educatori sarà fruibile nel tempo e in particolare, dalla prossima settimana, nei locali della chiesa. Intanto presso la parrocchia o l’Asilo continua la raccolta di materiale e si attendono nuove testimonianze vissute, fotografiche o documentali in genere.

La rassegna del centenario proseguirà nei prossimi mesi: l’8 settembre al Teatro Sant’Anna ci sarà una conversazione con Alberto Pellai per affrontare il tema “Le sfide educative di oggi” (su prenotazione). Il 20 settembre ci sarà invece la camminata “100 anni di noi” con merenda

per tutti i bambini e serata d’intrattenimento per grandi e piccini. Dal 20 settembre al 20 novembre invece sarà svolto un ricco e articolato progetto denominato “I diritti dei bambini” per vivere nel quotidiano questo importante valore sociale. Il 26 ottobre sarà invece la “Giornata del Centenario” con la celebrazione della Santa Messa e il pranzo comunitario.