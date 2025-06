Mangia, bevi e bici festeggia gli anniversari: appuntamento per gli appassionati domenica 13 luglio

Prende il via il 13 luglio la tredicesima edizione della “Mangia, bevi e bici”, la pedalata enogastronomica e culturale, organizzata dalla Bottega del Romeo di Ispra, che tocca luoghi e tappe meravigliose.

Un percorso turistico pensato per tutti, all’insegna della lentezza: «La nostra idea è di proporre percorsi sicuri anche per “la signora in bici con il cestino”», spiega Lorenzo Franzetti, organizzatore dell’evento.

«Usiamo la bicicletta per far conoscere il nostro territorio e per valorizzare le sue bellezze, spesso poco conosciute o trascurate», aggiunge Alessandra Doridoni, organizzatrice con Franzetti dell’evento.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata agli Anniversari, a partire da quello della Bottega del Romeo che compie 90 anni: «Abbiamo deciso di celebrare questo traguardo con una festa in bicicletta per tutti i partecipanti, proprio in occasione di questa ricorrenza speciale».

Tra gli anniversari che coinvolgono i comuni affacciati sul Lago Maggiore e nel percorso dell’evento c’è anche il centenario della Banda di Ispra, mentre il Comune di Taino ricorda i 90 anni dall’esplosione della Polveriera, e nel Parco Quattro Punti Cardinali si celebrano i 100 anni dalla nascita del celebre scultore Giancarlo Sangregorio. Infine, nella frazione di Corgeno, lo scultore Mario da Corgeno festeggia i suoi 80 anni.

I PERCORSI DELLA MANGIA BEVI E BICI

La tredicesima edizione prevede due percorsi, uno di 38 km e uno più breve di 24 km, attraverso i comuni di Ispra, Cadrezzate con Osmate, Sesto Calende, Taino, Angera e i comuni del lago di Comabbio.

Entrambi i percorsi partono da Ispra con il suggestivo passaggio dal Vialone della Quassa, il parco di Villa Sagramoso e il lungolago, dove è prevista la prima tappa culturale dedicata alla Banda di Ispra che proprio quest’anno compie 100 anni. Da quest’anno poi si potrà fare tappa al Golf Café di Barza, che ha deciso di collaborare con gli organizzatori e di mettere a disposizione il proprio ristorante per rifocillarsi.

Risalendo verso Cadrezzate, il percorso più corto continua verso Lentate, frazione di Sesto Calende, per poi arrivare a Taino, dove la tappa culturale ed enogastronomica sarà divisa in tre luoghi: la vecchia locomotiva dove la Pro Loco di curerà lo stand gastronomico, il centro Casa Rosa in cui si tiene una mostra sullo scoppio della Polveriera esplosa proprio 90 anni fa, e il parco dei Quatto Punti Cardinali, dove si potrà ammirare la scultura di Giancarlo Sangregorio, che quest’anno festeggia 100 anni dalla nascita.

Qui il primo percorso si ricongiunge con quello più lungo, dopo aver superato Osmate e i comuni del Lago di Comabbio. Passando per Corgeno ci si potrà fermare a mangiare alla azienda agricola Natura in moto.

Per valorizzare l’aspetto culturale lo scultore Mario da Corgeno, in occasione del suo ottantesimo compleanno metterà a disposizione dei visitatori il suo parco artistico.

Per tutti i partecipanti all’evento il percorso prosegue per Capronno, frazione di Angera, dove si potrà fare “rifornimento” con una grigliata estiva di carne e verdure offerta dall’associazione “Il Castellaccio” con un momento di intrattenimento dialettale della Cumpagnia I Piott di Angera, un’associazione nata con l’obiettivo di conservare la lingua locale. I due percorsi si concluderanno nel comune di Ispra, con due tappe imperdibili per i partecipanti più golosi: la Gelateria Il Capriccio e la Pasticceria San Gabriele.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento è prevista una quota di iscrizione di 30 euro per gli adulti, che comprende 4 degustazioni, visite gratuite e omaggi finali. Per i ragazzi sotto i 15 anni la quota sarà di 18 euro.

Si potrà iscriversi entro il 10 luglio fino ad esaurimento posti.

Le iscrizioni si raccolgono alla Bottega del Romeo di Ispra, in piazza San Martino e per tutte le informazioni è possibile contattare il 3488516760 (anche whatsapp) o il numero fisso 0332.780285