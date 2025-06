Mario Speroni e la poesia romancia: una nuova antologia per far conoscere la quarta lingua svizzera

Il romancio è la quarta lingua nazionale della Svizzera. Dal 1° gennaio 2000, grazie all’articolo 70 della Costituzione elvetica, è riconosciuta anche come “lingua ufficiale nei rapporti con le persone” che la parlano. Una lingua minoritaria, parlata da una ristretta comunità, ma che vanta una ricca tradizione letteraria. A contribuire alla sua diffusione e conoscenza, anche in Italia, è l’avvocato varesino Mario Speroni, docente universitario ed esperto conoscitore di questa lingua di origine retoromanza, affine per certi aspetti ai dialetti lombardo-alpini.

MARIO SPERONI TRADUTTORE

Speroni è stato recentemente coinvolto come traduttore in un importante progetto editoriale: un’antologia di poesie d’amore scritte in lingua romancia, pubblicata nella scorsa primavera. L’opera presenta, accanto al testo originale in romancio, le traduzioni in ciascuna delle altre tre lingue ufficiali svizzere: tedesco, francese e italiano. Per la versione italiana, è stato scelto proprio Mario Speroni.

LA POETESSA IRMA KLAINGUTI

Tra i testi presenti nell’antologia spicca la poesia Plövgia da stailas di Irma Klainguti, engadinese di Zuoz (1917-2000), considerata forse la più importante poetessa romancia del Novecento. La sua scrittura, fortemente lirica, ha saputo interpretare con sensibilità e profondità la tradizione culturale dell’Engadina, territorio chiave per la sopravvivenza del romancio.

Non è la prima volta che Speroni si confronta con l’opera della Klainguti: già nel 2018 aveva curato un’antologia di sue poesie con traduzione italiana, pubblicata dalla casa editrice ticinese dino & pulcino.

LINGUA MINORITARIA

«È l’ultimo dei miei contributi alla conoscenza di questa lingua minoritaria, per certi aspetti vicina ai dialetti lombardo-alpini» spiega Speroni. Il suo lavoro si inserisce in un più ampio sforzo per preservare e valorizzare il romancio, lingua che conta poche migliaia di parlanti ma che rappresenta un patrimonio prezioso per la Svizzera e per tutta l’area alpina.

La nuova antologia costituisce dunque non solo un omaggio alla poesia d’amore in lingua romancia, ma anche un importante strumento di divulgazione e conservazione di un’identità culturale tanto antica quanto fragile.