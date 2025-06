Mastini, addio a Ghiglione e Perla: ricostruzione alle porte

La rosa dei Mastini perde due nomi pesanti, anche se i due addii erano – almeno in parte – prevedibili. Rocco Perla non tornerà a Varese dopo il servizio militare obbligatorio che il portiere (eroe della doppietta campionato-coppa del 2023) sta svolgendo in Finlandia. E Dylan Ghiglione spiccherà il volo verso l’alto.

Perla aveva dovuto lasciare il club giallonero nel corso della scorsa stagione, perché avendo doppia cittadinanza (ha padre italiano e mamma finlandese) è stato chiamato a ottemperare agli obblighi di leva (QUI la nostra intervista al momento dell’arrivo in caserma). A naja conclusa il goalie pare destinato all’Aosta dove, per altro, i due colleghi dell’ultimo campionato erano a loro volta ex varesini (Tura e Marinelli).

L’altra partenza pesante di queste ora è quella di Dylan Ghiglione, l’attaccante 24enne nativo di Pavia che era stato prelevato lo scorso anno dal Merano dopo una stagione poco incisiva in Alps. L’aria di Varese ha rigenerato Ghiglione, a segno con 46 punti (16 gol e 30 assist) tra stagione regolare e playoff: numeri che ne hanno fatto uno dei giocatori chiave dei Mastini di Glavic. Numeri però che hanno riacceso l’attenzione dei club di categoria superiore e – pare – soprattutto dal Gardena che dovrebbe metterlo sotto contratto per la prossima stagione.

La società giallonera però è ormai pronta a iniziare la ricostruzione: tra chi rimane c’è proprio un portiere, il giovane Filippo Matonti, che dovrebbe essere affiancato da un collega d’esperienza che potrebbe anche essere l’ucraino Sergei Pisarenko, 28 anni, che ha giocato in IHL nel Fassa il campionato 2024-25. Il Varese dovrebbe confermare lo zoccolo duro, quello dei “senatori” da anni in giallonero, oltre al difensore finlandese – col vizio del gol – William Maekinen. Nei giorni a venire sono quindi attese diverse novità tra riconferme e i primi nuovi acquisti mentre anche sul fronte della campagna abbonamenti per la IHL 2025-26 arriveranno aggiornamenti a breve termine.

