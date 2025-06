Mastini tra la “presa di Bastille” e la campagna abbonamenti con il “cuore giallonero”

Si intitola “Batterà forte – Cuore Giallonero” la campagna abbonamenti dell’HCMV, i Mastini Varese che da fine settembre proveranno a fare più strada possibile nel campionato di IHL (Italian Hockey League) conquistato nel 2023 e sfiorato nelle ultime due stagioni.

Una proposta, quella illustrata dal presidente Carlo Bino e dall’addetto stampa Max Airoldi, che decollerà giovedì 19 giugno e proseguirà fino al termine del mese di agosto, sfruttando la versatilità della piattaforma online (LiveTicket) visto che non è prevista una vendita “fisica”. I primi due giorni (giovedì 19 e venerdì 20) sono dedicati alla prelazione dei posti per i vecchi abbonati, poi dal 21 al 29 la prima fase aperta a tutti con gli sconti maggiori. Infine dal 1° luglio al 30 agosto la seconda fase con una scontistica minore ma comunque favorevole rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Non c’è più, come in passato, la tariffa dedicata ai soci di “Mastini Forever”, il club di tifosi che ha sospeso la propria attività.

I prezzi sono inferiori alla stagione scorsa (ci sarà – ricorda Bino – una partita interna in meno perché le squadre della IHL sono 12 e non più 13) sia per il posto intero sia per il ridotto under 18: la tribuna centrale costa 350 euro (ridotto 270), la tribuna laterale 275 euro (215), la curva gold 200 euro (155) e la curva “normale” 150 euro (115).

L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne di prima e seconda fase di campionato; esclusi invece i playoff anche se la tessera consente la prelazione sul proprio posto. I bambini under 6 entrano gratis mentre i disabili devono contattare la società.

«Il cuore è al centro del discorso – spiega Carlo Bino – mentre abbiamo pensato a un risparmio importante perché vogliamo premiare chi ci dà fiducia fin dall’estate come gli abbonati. Le scontistiche importanti per gli under 18 hanno un duplice obiettivo: quello di portare sempre più giovani allo stadio e di favorire le famiglie che, sfruttando i prezzi della prima fase e dei ridotti, possono venire a tifare i Mastini con costi sostenibili».

Raphael Bastille

BASTILLE IN ATTACCO – È Raphael Bastille l’attaccante straniero dei Mastini per la prossima stagione. Canadese, 28 anni, è stato annunciato dal presidente Carlo Bino in avvio della conferenza stampa convocata per la campagna abbonamenti giallonera.

Nato in Quebec, Bastille arriva dallo Cholet, formazione della seconda lega francese e per questo è ben noto al coach Claude Deveze, che – spiega Bino – è stato direttamente coinvolto nella scelta. L’attaccante ha messo a segno 37 punti nell’ultimo campionato, con 17 reti. Con il suo arrivo si completa il terzetto straniero, con un giocatore per ogni reparto: in porta c’è l’ucraino Sergei Pisarenko, in difesa il finlandese William Maekinen, appena confermato in via ufficiale ma da tempo certo di restare a Varese.

Persi Ghiglione e Perla («Hanno scelto entrambi di lasciare Varese, nessuna porta è chiusa per loro in futuro), i Mastini hanno in canna un colpo italiano molto pesante che sarà annunciato nei prossimi giorni.

LE DATE DELLA SQUADRA

Carlo Bino ha ufficializzato anche alcune date di inizio stagione. Il raduno è fissato per lunedì 25 agosto e la prima amichevole è immediata, in casa, sabato 30. Poi la squadra dovrà allenarsi per qualche giorno a secco per indisponibilità della pista di via Albani e quindi disputerà un torneo il 6 e 7 settembre fuori città. Altra amichevole invece il 13 settembre; due weekend dopo il via alla IHL.